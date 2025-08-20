الأربعاء 20 أغسطس 2025
ضبط المتهم في فيديو سير ميني باص عكس الاتجاه بالشرقية

المتهم
المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد سيارة "ميني باص" يسير عكس الاتجاه بأحد الطرق في محافظة الشرقية.

بالفحص، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد السيارة وقائدها، وتبين أنها سارية التراخيص، ويقودها سائق مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق. 

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبررًا ذلك برغبته في اختصار الطريق.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة المخالفات المرورية التي تعرض حياة المواطنين للخطر.

