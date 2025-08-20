الأربعاء 20 أغسطس 2025
مجمع إعلام الوادي الجديد: الدولة تشجع المواطنين على استخدام الطاقة الشمسية

إعلام الوادي الجديد، ڤيتو

افتتح مجمع إعلام الوادي الجديد، اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٨/٢٠، أولى لقاءات الحملة الإعلامية التي يطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات برعاية الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة وتوجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى وذلك لتحفيز المواطنين للتوسع في استخدامات الطاقة النظيفة تحت شعار (أمن الطاقة مسئولية الجميع) والتى تستمر حتى شهر ديسمبر ٢٠٢٥ حيث تم عقد ندوة حول ( الجدوى الاقتصادية لاستخدام الطاقة الشمسية ).

تحدث في الندوة المهندس محمد سليمان على - مهندس الشئون الفنية بقطاع الكهرباء، حيث بدأ حديثه بتعريف الطاقة المتجددة فهي مصدر متجدد ودائم ونظيف ولا ينضب مثل طاقة الشمس والرياح والماء وأكد أن الطاقة هى الأساس فى عملية التنمية لذلك تهتم الدولة بتأمين الطاقة لاستخدامها فى عمليات التصنيع والزراعة كما أنها تتجه الدولة فى الآونة الأخيرة لاستخدام الطاقة المتجددة لتكون بديلا عن طاقة الكهرباء لأنها من ارخص مصادر الطاقة.

وأضاف أن محافظة الوادى الجديد من المحافظات التى تتمتع بمعدلات سطوع للشمس عالية على مدار العام لذلك شهدت المحافظة طفرة كبيرة في استخدام الطاقة الشمسية في مجال الزراعة، حيث انخفضت التكلفة منذ ٢٠١٥ وحتى الآن ما يقرب من ٨٠ % مما ساهم فى زيادة الإنتاج الزراعى وزيادة الصادرات الزراعية والتى تعدت ٣٦ مليار دولار.

وذكر المحاضر، أن الفترة القادمة ستتجه الدولة لتشجيع المواطنين لاستخدام الطاقة الشمسية فى المنازل فهناك نوعان النوع الأول هو ربط محطة الطاقة الشمسية بشبكة الكهرباء وتشغيل أجهزة المنزل بالطاقة الشمسية نهارا والاعتماد على شبكة الكهرباء ليلا عن طريق عداد تبادلى والنوع الثاني هي الاعتماد الكامل على الطاقة الشمسية بالكامل.

 وأكد أن الصين تقوم بتطوير الخلايا الشمسية لتناسب جميع الاحتياجات مما يحقق طفرة في استخدام الطاقة الشمسية في المنازل خلال العامين القادمين وذكر أن محافظة الوادى الجديد تتميز بانخفاض المنازل منا يسمح للشمس بالتواجد أطول فترة ممكنة من اليوم.
 

أدار اللقاء غادة بصيط محمد- مسئول الإعلام التنموي تحت إشراف أزهار عبد العزيز محمد- مدير مجمع إعلام الوادي الجديد.

الجريدة الرسمية
