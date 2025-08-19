الثلاثاء 19 أغسطس 2025
محافظات

محافظ الوادي الجديد: افتتاح مقر التأمين الصحي بواحة بلاط

جانب من الفاعلية،
جانب من الفاعلية،

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، افتتاح عيادة التأمين الصحي بمركز بلاط بمقر الوحدة المحلية للمركز، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في مظلة التأمين الصحي، وتوفير خدمات طبية متكاملة.

وأشار محافظ الوادى الجديد، إلى أنه جاري تجهيز مقر فرع مركز باريس، لتصبح جميع مراكز المحافظة مغطاة بخدمات التأمين الصحي؛ تخفيفًا عن كاهل المرضى، وتسهيلًا لحصولهم على الرعاية الصحية دون الحاجة إلى الانتقال إلى المراكز الأخرى.

وأشار المحافظ إلى اتخاذ كافة الإجراءات لدعم منظومة التأمين الصحي على مستوى المحافظة، بهدف توسيع نطاق الخدمات المقدمة، من خلال تخصيص مقرات إضافية، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة لتعزيز جودة الرعاية الصحية.

وأضاف أن المقرات الجديدة ستُستخدم كعيادات وصيدليات لزيادة عدد المنافذ والنوافذ المخصصة لصرف الأدوية، بما يسهم في تخفيف التكدس وتقليل الزحام، وتسهيل الإجراءات على المرضى، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

جاء ذلك بحضور سلامة علي رئيس مركز بلاط، والدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد محروس مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالمحافظة.

