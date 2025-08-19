ارتفاع عدد مصابي حادث انقلاب "تمناية" بالوادي الجديد إلى 11 شخصا

ارتفع عدد مصابي حادث انقلاب سيارة أجرة "تمناية"، بمحور" الفرافرة – ديروط " اليوم الثلاثاء، إلى 11 مصابا بعد أن كان 4 أشخاص.

تلقت الاجهزة الأمنية بالوادي الجديد، إخطارا بانقلاب سيارة أجرة " تمناية" بمحور" الفرافرة – ديروط "، بمنطقة الكيلو 90 من الطريق، أسفر عن إصابة كل من: آدم عزت فؤاد 7 أعوام، وعبد الناصر محمد فرج 35 عام، وابراهيم عشري زكى 35 عامًا، وأحمد عبدالرحيم فرج 23 عامًا، وعمر محمد فرغلي 39 عامًا، ومحمد أنور منصور 48 عامًا، وفرج محمد فرج 35 عامًا، ومحمود عبد الرؤوف مرعي 22 عامًا، وهشام محمود فؤاد 26 عامًا، وعلى محمود على، 46 عامًا، ومحمود إبراهيم منصور 33 عامًا.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى "ديروط" العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

