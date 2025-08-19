إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة "ميكروباص" بالوادي الجديد

أصيب 4 أشخاص، في حادث مروري، صباح اليوم الثلاثاء، بمركز الفرافرة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة أجرة ميكروباص بمحور الفرافرة -ديروط.

تبين انقلاب سيارة أجرة ميكروباص (تمناية) بمحور الفرافرة -ديروط بمنطقة الكيلو 90 من المحور، أسفر عن إصابة كل من آدم عزت فواد، 7 أعوام، عبد الناصر محمد فرج، 35 عاما، إبراهيم عشري ذكي، 35 عاما، أحمد عبد الرحمن فرج، 23 عاما.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى ديروط العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

