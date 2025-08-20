الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس التنظيم والإدارة: إنشاء مركز لتقييم اختبارات المتقدمين للوظائف في الوادي الجديد

المهندس حاتم نبيل
المهندس حاتم نبيل رئيس التنظيم والإدارة، فيتو
ads

أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المهندس حاتم نبيل أنه بداية العام سيكون هناك شكل جديد للتقديم في المسابقات الحكومية لعام 2026 وستكون تكلفتها أقل من التكلفة القديمة.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الى أن الجهاز يدرس عقد الاختبارات الالكترونية في مراكز تابعة للجهاز في المحافظات وأولي الاختبارات ستكون في مركز تقييم القدرات والمسابقات في الوادي الجديد.

وأضاف رئيس الجهاز خلال لقائه مع الصحفيين: "لدينا وظائف حيوية في عدة جهات مثل وزارة التربية والتعليم والصحة".

وأشار إلى أنه سيتم تجربة ذلك في العام الجديد في محافظة الوادي الجديد في المركز التابع للجهاز وذلك في إطار حرص الجهاز على المواطنين. 

الاختبارات الالكترونية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المركزي للتنظيم والادارة المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

