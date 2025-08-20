رئيس التنظيم والإدارة: إنشاء مركز لتقييم اختبارات المتقدمين للوظائف في الوادي الجديد

أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المهندس حاتم نبيل أنه بداية العام سيكون هناك شكل جديد للتقديم في المسابقات الحكومية لعام 2026 وستكون تكلفتها أقل من التكلفة القديمة.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الى أن الجهاز يدرس عقد الاختبارات الالكترونية في مراكز تابعة للجهاز في المحافظات وأولي الاختبارات ستكون في مركز تقييم القدرات والمسابقات في الوادي الجديد.

وأضاف رئيس الجهاز خلال لقائه مع الصحفيين: "لدينا وظائف حيوية في عدة جهات مثل وزارة التربية والتعليم والصحة".

وأشار إلى أنه سيتم تجربة ذلك في العام الجديد في محافظة الوادي الجديد في المركز التابع للجهاز وذلك في إطار حرص الجهاز على المواطنين.

