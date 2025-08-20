حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الوادي الجديد بمشاركة رجال الشرطة

نظمت مديرية أمن الوادي الجديد بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

وأكد القائمون على الحملة أن هذه المبادرات الإنسانية تسهم بشكل مباشر في إنقاذ حياة المرضى والمصابين الذين هم في أمسّ الحاجة إلى أكياس الدم، مقدمين خالص شكرهم وامتنانهم للمتبرعين من رجال الشرطة على مبادرتهم النبيلة.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي لا تقتصر على حفظ الأمن فقط، وإنما تمتد لتشمل المشاركة الفعّالة في دعم المجتمع ورعاية أفراده من خلال المبادرات الصحية والإنسانية المختلفة؛ وفي إطار حرص وزارة الداخلية على أداء دورها المجتمعي والإنساني، وضمن سلسلة المبادرات التي تهدف إلى تعزيز قيم التكافل والتضامن.

