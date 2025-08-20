الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الوادي الجديد بمشاركة رجال الشرطة

حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم

 نظمت  مديرية أمن الوادي الجديد بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

وأكد القائمون على الحملة أن هذه المبادرات الإنسانية تسهم بشكل مباشر في إنقاذ حياة المرضى والمصابين الذين هم في أمسّ الحاجة إلى أكياس الدم، مقدمين خالص شكرهم وامتنانهم للمتبرعين من رجال الشرطة على مبادرتهم النبيلة.

تحرير 899 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 36 سيارة ودراجة نارية

إحباط محاولة تهريب مخدرات بقيمة 350 مليون جنيه في مطروح

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي لا تقتصر على حفظ الأمن فقط، وإنما تمتد لتشمل المشاركة الفعّالة في دعم المجتمع ورعاية أفراده من خلال المبادرات الصحية والإنسانية المختلفة؛ وفي إطار حرص وزارة الداخلية على أداء دورها المجتمعي والإنساني، وضمن سلسلة المبادرات التي تهدف إلى تعزيز قيم التكافل والتضامن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المبادرات الانسانية المبادرات الصحية مديرية امن الوادى الجديد قطاع الخدمات الطبية قطاع الخدمات

مواد متعلقة

تحرير 899 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 36 سيارة ودراجة نارية

إحباط محاولة تهريب مخدرات بقيمة 350 مليون جنيه في مطروح

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة، كثافات متحركة بهذه المناطق

مصدر أمني ينفي صحة فيديو مفبرك منسوب لأحد مساعدي وزير الداخلية

ضبط 28 بلطجيا وهاربا من المراقبة و164 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

الأمن يفحص فيديو ربط سائق لودر والتعدي عليه بالقاهرة الجديدة

أخبار الحوادث اليوم: القبض على الراقصة بديعة.. كشف ملابسات فيديو ابتزاز قائدى السيارات.. وانهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مطاردة النجدة لـ سيارة ربع نقل بالإسكندرية بعد حادث تصادم

الأكثر قراءة

قرار حاسم بحل أزمة نادي الزمالك ووزارة الإسكان، اعرف التفاصيل

يظهر ضعف البرلمان، رسالة قوية لـ توفيق عكاشة على تعديل ساعات العمل من 5 فجرًا لـ 12 ظهرًا

صدمة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

الصحة تحسم الجدل حول وجود مواد مسرطنة في الشعرية سريعة التحضير

أخبار مصر: تنفيذ حكم الإعدام في قاتل شيماء جمال، فساد بالملايين بشركة بترول كبرى، إسرائيل تستدعي الاحتياط، وثورة ضد الحكام

الأهلي يجهز حافلات خاصة لنقل لاعبيه لتقديم واجب العزاء في والد الشناوي

الإمارات تبدأ تدريس الذكاء الاصطناعي للتلاميذ وتلغي امتحانات التيرم الثاني

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

خدمات

المزيد

عيار 21 يسجل 4530 جنيها، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار بالبنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-8-2025

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا دخل سيدنا موسى القرية على حين غفلة من أهلها؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

لمن تكون حضانة الطفل المكفول بعد طلاق الزوجين؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم المتسول في المنام وعلاقته بالمشاكل وضيق الحال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads