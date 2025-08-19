مصرع سائق نقل ثقيل بطريق الوادي الجديد – شرق العوينات

لقى سائق سيارة نقل ثقيل مصرعه، اليوم الثلاثاء، في حادث مروري بطريق شرق العوينات – الداخلة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة سائق لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

تبين انقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق " الداخلة – شرق العوينات " بمنطقة الكيلو 180 من الطريق أسفر عن مصرع عبد العال محمد أحمد جاد الحق، 50 عامًا، سائق السيارة النقل ومقيم بمحافظة أسيوط.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثة المتوفي لمشرحة مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.