"الزملوط" يطلق حزمة توجيهات لدعم التنمية بصندوق الخدمات في الوادي الجديد

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمات بالمحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس، حيث ناقش الاجتماع ميزانية الصندوق، وآليات تعظيم الاستفادة من موارده.

وفي هذا السياق، أصدر المحافظ عددًا من التوجيهات والقرارات، جاء أبرزها على النحو التالي:

▪️تشكيل لجان متخصصة بكل مركز لحصر الوحدات السكنية والأراضي أو المنشآت المؤجرة بنظام (الإيجار القديم) سواء للجهات الحكومية أو المواطنين، مع مراجعة القيم الإيجارية وفق الضوابط المنظمة، بما يضمن الشفافية ومنع تضارب المصالح.

▪️تكليف رؤساء المراكز بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية للانتهاء من أعمال الصيانة ورفع كفاءة المدارس على مستوى المحافظة، بما يضمن جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

▪️استمرار العمل بمبادرة "اتقوا النار ولو بشق تمرة" لصالح أهل غزة، إلى جانب إنشاء صندوق تبرعات بمجمع التمور، وإطلاق قافلة تمور إغاثية خلال شهر أكتوبر المقبل بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

▪️حصر وتسعير أراضي المتخللات الزراعية غير المستغلة (الأقل من 5 فدان) وطرحها على أصحاب الأراضي المجاورة وفق ضوابط محددة، وفي حالة تعذر ذلك تُطرح بالمزاد العلني.

▪️تكليف الوحدات المحلية بالمراكز بالتنسيق مع مديرية الإسكان بطرح قطع الأراضي المتميزة؛ لإقامة مشروعات سكنية واستثمارية وتجارية تتماشى مع احتياجات كل مركز.

▪️توجيه مركز الخارجة بإعداد مخطط متكامل لتوصيل المرافق لمنطقة أرض البحوث وتقسيمها إلى قطع سكنية لطرحها للراغبين في الشراء.

▪️استعراض نتائج مبادرات التشجير التي أطلقتها المحافظة بالمدارس والقرى خلال السنوات الماضية، مع التوجيه باستمرار التوسع فيها، وإطلاق مبادرة لزراعة النخيل ضمن خطة التشجير بالمراكز.

▪️دعم وتمويل مبادرة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالمدارس والمساجد وقرى "حياة كريمة" بالفرافرة.

▪️تكليف المراكز بإعداد خططها الاستثمارية للطرق بالتنسيق مع مديرية الطرق، على أن تتولى المديرية عملية الطرح والتعاقد على توريد مواد الرصف سواء بالأسفلت أو بالإنترلوك.

▪️استعراض الموقف التنفيذي لمركز التأهيل بالداخلة تمهيدًا لتشغيله.

▪️التأكيد على جاهزية جميع المراكز من الناحية اللوجستية والتنظيمية استعدادًا لخوض جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، بما يشمل تجهيز المقار الانتخابية وتأمين الخدمات اللازمة للناخببن.

