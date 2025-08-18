محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال إنشاء مدرسة المتفوقين STEM

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال إنشاء مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بمقر مديرية التربية والتعليم سابقًا مدينة الخارجة، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد وجهاد متولي رئيس المركز، والمهندسة إيمان صبر مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

حيث تابع محافظ الوادي الجديد، معدلات التنفيذ وفقًا للخطة الزمنية؛ للانتهاء في الموعد المحدد ودخول المدرسة الخدمة العام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦ بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 9 ملايين جنيه.

وأوضح الزملوط أن المدرسة تُقام على مساحة 9690 م٢ وتتكون من 6 مباني تضم الفصول الدراسية ومباني إقامة منفصلة للبنين والبنات و12 معملا متنوعا ومطعما وقاعات استذكار ولياقة بدنية وملاعب رياضية وصالة متعددة الأغراض.

إقامة مدرسة خاصة بالوادي الجديد يلتقي وفد إحدى المؤسسات التعليمية



يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد التقي وفد إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة؛ وذلك لبحث التعاون في مجال إنشاء مدرسة خاصة بمواصفات تعليمية متميزة، تماشيًا مع جهود المحافظة للنهوض بقطاع التعليم، وتقديم خدمات تعليمية متنوعة، تتيح كافة الأنماط والمستويات التعليمية الرسمية والخاصة، وذلك بحضور جهاد متولي رئيس المركز والمهندسة، ومنى محمد مدير عام التخطيط العمراني، والدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندسة إيمان صبر مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.



من ناحية أخرى، تفقد المحافظ والوفد المرافق الموقع المقترح لإنشاء المدرسة بجوار المدرسة المصرية اليابانية، وتم الاتفاق على اختيار الموقع بحيث يكون مجمع للمدارس الموجودة بالمنطقة، والمستهدف تنفيذها مستقبلًا.

وزار الوفد مركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أشادوا بالخدمات الطبية والتأهيلية والترفيهية المقدمة؛ لتمكين ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.