ضبط مصنعين لإنتاج الأسمدة والمخصبات المغشوشة في الشرقية

نجح قطاع الأمن العام، فى ضبط شخصين بالشرقية لقيامهما بإدارة مصنعين "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وبمشاركة أجهزة الوزارة المعنية قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بإدارة مصنعين "بدون ترخيص" بالشرقية لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الزراعى وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنعين وتمكن رجال الشرطة من ضبط المديرين المسئولين عنهما، وبحوزتهما (أكثر من 120 طن مواد خام مجهولة المصدر "تستخدم فى تصنيع الأسمدة الزراعية المغشوشة" – أكثر من 146 طن منتج نهائى غير صالح للاستخدام الزراعى- خطى إنتاج كاملين بمشتملاته)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.