افتتاح ملتقى السمسمية القومي الثالث في الإسماعيلية (فيديو)

جانب من فعاليات حفل
جانب من فعاليات حفل الافتتاح، فيتو

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، مساء اليوم الأحد، انطلاق فعاليات ملتقى السمسمية القومي الثالث، وذلك في حضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية في المحافظة. 
 

نائب محافظ الإسماعيلية يشهد افتتاح الدورة التدريبية لمديري المدارس (صور)

ورشة ومعرض لصناعة السمسمية على هامش الملتقى القومي الثالث للآلة الوترية الشعبية بالإسماعيلية (صور)


 

 

عدد الفرق المشتركة بالملتقى 

ويشارك في فعاليات الملتقى 6 فرق فنية من محافظات القناة وسيناء، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الثقافة ومحافظة الإسماعيلية.  

جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو

إقامة حفل افتتاح رسمي 

ويتضمن برنامج المهرجان حفل افتتاح رسمي على مسرح قصر الثقافة، بحضور وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية، وعددا من المحافظين والوزراء، ويشمل البرنامج عروضًا خارجية، يوم الإثنين بنادي الفيروز وبمركز شباب الشيخ زايد.

جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو

إدراج فن السمسمية ضمن قائمة التراث الثقافي 

ويحظى المهرجان هذا العام بخصوصية مميزة، بعد إدراج فن السمسمية عام 2024 على قائمة التراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو، باعتباره أحد الفنون الشعبية التي تعبر عن هوية مدن القناة وسيناء وتراثها الأصيل.  

ويعد فن السمسمية من الفنون التراثية العريقة في المنطقة، حيث ارتبط تاريخيًا بأغاني البحر والمقاومة الشعبية، ويتميز بإيقاعاته السريعة وألحانه المبهجة مما جعله رمزًا للهوية الثقافية في مدن القناة.

جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو

يشهد الملتقى تكريم عدد من رموز فن السمسمية بمنطقة القناة بالإضافة إلى اللجنة العلمية المسئولة عن ملف السمسمية وتوثيقه باليونيسكو.

