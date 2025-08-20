سيدة بموقع عقار الزقازيق المنهار: أختي وابنها وابنتها تحت الأنقاض (فيديو وصور)

شهدت محافظة الشرقية، اليوم، حادثًا مأساويًا بانهيار عقار سكني بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، وقدمت فيتو بثًا مباشرًا من موقع الحادث، حيث لا تزال قوات الحماية المدنية تواصل جهودها لرفع الأنقاض والبحث عن ناجين.

وجود أسر كاملة ما زالت عالقة أسفل الركام

العقار المنهار يضم في طابقه الأرضي مسمطًا، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 5 آخرين، فيما تشير المعلومات إلى وجود أسر كاملة ما زالت عالقة أسفل الركام.

بكاء سيدة في موقع الحادث،فيتو

صرخات الأهالي ودموعهم

وبين صرخات الأهالي ودموعهم، وقفت إحدى السيدات تجهش بالبكاء وهي تقول: "أختي وابنها وابنتها العروسة تحت الأنقاض.. مش عارفين نخرجهم". كلماتها هزّت مشاعر الحاضرين، في مشهد يعكس عمق المأساة الإنسانية.

موقع انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو

وأكد شهود عيان أن لحظة الانهيار كانت مروعة، إذ سمع دوي قوي أعقبه غبار كثيف وصراخ، بينما يحاول الأهالي بمساعدة فرق الإنقاذ بالشرقية إنقاذ المحاصرين قبل فوات الأوان.

موقع انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو

موقع انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو

موقع انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو

الدفع بالمعدات الثقيلة ووحدات التدخل السريع لمواصلة أعمال

وتتواجد الأجهزة التنفيذية والأمنية في الموقع بقيادة محافظ الشرقية، حيث جرى الدفع بالمعدات الثقيلة ووحدات التدخل السريع لمواصلة أعمال الإنقاذ حتى استخراج جميع الضحايا.

