شهود عيان: محاصرون تحت الأنقاض في عقار الشرقية المنهار

شهدت محافظة الشرقية، اليوم، حادثًا مأساويًا بانهيار عقار سكني بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، وقدمت فيتو بثًا مباشرًا من موقع الحادث، حيث تواصل قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية جهودها لرفع الأنقاض وإنقاذ الضحايا.

أسر محاصرة تحت الأنقاض

العقار المنهار يضم في طابقه الأرضي مسمطًا، وأسفر الحادث حتى الآن عن وفاة شخص وإصابة 5 آخرين، فيما تشير المعلومات الأولية وشهود عيان إلى وجود عدد من الأسر المحاصرة أسفل الركام، من بينهم سيدة ونجلتها واثنان من أبنائها الشباب.

شهود عيان يروون تفاصيل الحادث

وأكد شهود عيان بمدينة الزقازيق أن لحظة الانهيار كانت مأساوية، إذ سمع دوي قوي أعقبه تصاعد الغبار الكثيف وسط صرخات الأهالي الذين حاولوا التدخل سريعًا لإنقاذ المحاصرين قبل وصول سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ.

الدفع بالمعدات الثقيلة لموقع انهيار عقار سكني

وتتواجد الأجهزة الأمنية والتنفيذية في الموقع بقيادة الدكتور حازم الأشموني محافظ الشرقية، والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، حيث تم الدفع بالمعدات الثقيلة ووحدات التدخل السريع لرفع الأنقاض والبحث عن ناجين حتى استخراج آخر مفقود.

