الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

شهود عيان: محاصرون تحت الأنقاض في عقار الشرقية المنهار

انهيار عقار سكني
انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو

شهدت محافظة الشرقية، اليوم، حادثًا مأساويًا بانهيار عقار سكني بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، وقدمت فيتو بثًا مباشرًا من موقع الحادث، حيث تواصل قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية جهودها لرفع الأنقاض وإنقاذ الضحايا.

انهيار عقار مكون من 4 طوابق بالزقازيق، وأنباء عن وفيات ومصابين ومفقودين

أسر محاصرة تحت الأنقاض 

العقار المنهار يضم في طابقه الأرضي مسمطًا، وأسفر الحادث حتى الآن عن وفاة شخص وإصابة 5 آخرين، فيما تشير المعلومات الأولية وشهود عيان إلى وجود عدد من الأسر المحاصرة أسفل الركام، من بينهم سيدة ونجلتها واثنان من أبنائها الشباب.

شهود عيان يروون تفاصيل الحادث 

وأكد شهود عيان بمدينة الزقازيق أن لحظة الانهيار كانت مأساوية، إذ سمع دوي قوي أعقبه تصاعد الغبار الكثيف وسط صرخات الأهالي الذين حاولوا التدخل سريعًا لإنقاذ المحاصرين قبل وصول سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ.

الدفع بالمعدات الثقيلة لموقع انهيار عقار سكني 

وتتواجد الأجهزة الأمنية والتنفيذية في الموقع بقيادة الدكتور حازم الأشموني محافظ الشرقية، والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، حيث تم الدفع بالمعدات الثقيلة ووحدات التدخل السريع لرفع الأنقاض والبحث عن ناجين حتى استخراج آخر مفقود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انهيار عقار سكني بالزقازيق سقوط عقار سكني بالزقازيق حوادث محافظة الشرقية حوادث اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في عقار الزقازيق المنهار

البابا تواضروس يلتقي الأمانة العامة للمستشفيات القبطية بالإسكندرية

ريمونتادا صادمة أمام الجنيه، ارتفاع كبير لسعر الدولار بالبنوك المصرية

تموين الفيوم تتحفظ على كميات ضخمة من السلع المهربة و1.8 طن زيت طعام فاسد

محافظ الدقهلية يشهد اصطفاف معدات مجابهة الأزمات والكوارث بمدينة شربين (صور)

محافظ الجيزة يبحث مع "انطلاق" و"رابيت موبيليتي" التعاون في دعم حلول النقل الذكي

سيدة اتهمت عاملا بتصويرها داخل حمام في النزهة: لقيت تليفون مفتوح الكاميرا

الأكثر قراءة

قرار حاسم بحل أزمة نادي الزمالك ووزارة الإسكان، اعرف التفاصيل

تنسيق الجامعات 2025، رابط نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

ريمونتادا صادمة أمام الجنيه، ارتفاع كبير لسعر الدولار بالبنوك المصرية

يظهر ضعف البرلمان، رسالة قوية لـ توفيق عكاشة على تعديل ساعات العمل من 5 فجرًا لـ 12 ظهرًا

تصنيف أندية العالم، الأهلي يتربع على عرش أفريقيا والزمالك في مركز صادم

كارثة على الطريق، سائق نقل جماعي يتعاطى المخدرات أثناء قيادته والركاب يستغيثون بالشرطة (فيديو)

صدمة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

الصحة تحسم الجدل حول وجود مواد مسرطنة في الشعرية سريعة التحضير

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الأربعاء 20-8-2025 في بورصة الدواجن

عيار 21 يسجل 4530 جنيها، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار بالبنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-8-2025

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا دخل سيدنا موسى القرية على حين غفلة من أهلها؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

لمن تكون حضانة الطفل المكفول بعد طلاق الزوجين؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم المتسول في المنام وعلاقته بالمشاكل وضيق الحال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads