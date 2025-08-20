الأربعاء 20 أغسطس 2025
انهيار عقار مكون من 4 طوابق بالزقازيق، وأنباء عن وفيات ومصابين ومفقودين

شهد شارع مولد النبي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، انهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، وسط أنباء عن وجود مفقودين تحت الأنقاض.

سقوط عقار سكني 

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث بدأت فرق الإنقاذ أعمال البحث عن ناجين بين الركام، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات اللازمة.

تأمين عمليات رفع الأنقاض

كما فرضت الأجهزة الأمنية بالشرقية طوقًا أمنيًا بمحيط العقار المنهار، لمنع اقتراب المواطنين وتأمين عمليات رفع الأنقاض، في الوقت الذي يواصل فيه رجال الإنقاذ جهودهم لاستخراج المفقودين.

 

وتكثف الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة الشرقية جهودها لمتابعة الموقف أولًا بأول، وسط حالة من الاستنفار بين الأجهزة المعنية للسيطرة على تداعيات الحادث.

