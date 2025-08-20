الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في عقار الزقازيق المنهار

موقع انهيار عقار
موقع انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو

ارتفع عدد ضحايا عقار الزقازيق المنهار بمحافظة الشرقية إلى مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، وجرى إسعاف حالتين منهم بموقع الحادث ونقل حالتين أخريين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي العلاج اللازم.  

انهيار عقار مكون من 4 طوابق بالزقازيق، وأنباء عن وفيات ومصابين ومفقودين

وتابع الدكتور حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أعمال رفع الأنقاض وإجلاء المصابين بموقع الحادث، يرافقه اللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام، ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة. 

 

<span style=
محافظ الشرقية يتفقد موقع انهيار عقار سكني،فيتو

تشكيل لجنة هندسية 

وقرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة والتأكد من سلامتها الإنشائية، مع رفع تقرير عاجل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، كما استدعى وحدة التدخل السريع للتنسيق مع الحماية المدنية والدفع باللوادر والمعدات لرفع الأنقاض وإنقاذ قاطني العقار. 

<span style=
محافظ الشرقية يتفقد موقع انهيار عقار سكني،فيتو

كما كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية بحصر حالات الوفاة والمصابين وصرف التعويضات المقررة قانونًا، وتوفير المواد الغذائية اللازمة للمتضررين وأسرهم. 

<span style=
محافظ الشرقية يتفقد موقع انهيار عقار سكني،فيتو

وأكد المحافظ أن كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية في موقع الحادث لحين الانتهاء من نقل المصابين وحصر الخسائر البشرية، متمنيًا السلامة للجميع. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انهيار عقار شارع مولد النبي بالشرقية سقوط عقار سكني بالزقازيق حوادث وقضايا حوادث محافظة الشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الأربعاء 20-8-2025 في بورصة الدواجن

البابا تواضروس يتابع العمل بالمستشفيات القبطية بالإسكندرية

ضبط سائقي سيارتين أديا حركات استعراضية في حفل زفاف صديقهما بالشرقية

جامعة حلوان تنظم ورشة "تشكيل بإعادة التدوير" بكلية الفنون التطبيقية 25 أغسطس

تجديد حبس البلوجر محمد عبد العاطي

تجديد حبس البلوجرز شاكر ومداهم وسوزي الأردنية وقمرون

اللقطات الأولى لانهيار عقار الزقازيق، إصابة 3 والبحث عن مفقودين في حصيلة أولية

الأكثر قراءة

قرار حاسم بحل أزمة نادي الزمالك ووزارة الإسكان، اعرف التفاصيل

تنسيق الجامعات 2025، رابط نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

ريمونتادا صادمة أمام الجنيه، ارتفاع كبير لسعر الدولار بالبنوك المصرية

يظهر ضعف البرلمان، رسالة قوية لـ توفيق عكاشة على تعديل ساعات العمل من 5 فجرًا لـ 12 ظهرًا

تصنيف أندية العالم، الأهلي يتربع على عرش أفريقيا والزمالك في مركز صادم

كارثة على الطريق، سائق نقل جماعي يتعاطى المخدرات أثناء قيادته والركاب يستغيثون بالشرطة (فيديو)

صدمة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في عقار الزقازيق المنهار

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الأربعاء 20-8-2025 في بورصة الدواجن

عيار 21 يسجل 4530 جنيها، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار بالبنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-8-2025

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا دخل سيدنا موسى القرية على حين غفلة من أهلها؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

لمن تكون حضانة الطفل المكفول بعد طلاق الزوجين؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم المتسول في المنام وعلاقته بالمشاكل وضيق الحال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads