مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في عقار الزقازيق المنهار

ارتفع عدد ضحايا عقار الزقازيق المنهار بمحافظة الشرقية إلى مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، وجرى إسعاف حالتين منهم بموقع الحادث ونقل حالتين أخريين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وتابع الدكتور حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أعمال رفع الأنقاض وإجلاء المصابين بموقع الحادث، يرافقه اللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام، ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة.

تشكيل لجنة هندسية

وقرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة والتأكد من سلامتها الإنشائية، مع رفع تقرير عاجل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، كما استدعى وحدة التدخل السريع للتنسيق مع الحماية المدنية والدفع باللوادر والمعدات لرفع الأنقاض وإنقاذ قاطني العقار.

كما كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية بحصر حالات الوفاة والمصابين وصرف التعويضات المقررة قانونًا، وتوفير المواد الغذائية اللازمة للمتضررين وأسرهم.

وأكد المحافظ أن كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية في موقع الحادث لحين الانتهاء من نقل المصابين وحصر الخسائر البشرية، متمنيًا السلامة للجميع.

