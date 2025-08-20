دولة عربية تعتمد الدراسة 4 أيام فقط في الأسبوع

أعلنت ريما كرامي وزيرة التربية والتعليم العالي اللبنانية، أنه تم اعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعيًا، ابتداءً من الفصل الدراسي المقبل.

تحضيرات انطلاق العام الدراسي الجديد

ووفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام فقد بحث الوزيرة أيضا تحضيرات انطلاق العام الدراسي الجديد، ومدة الحصة، وبالتالي الدوام اليومي والأسبوعي، مع الأخذ في الحسبان المدارس التي تعتمد دوامين قبل الظهر وبعده.

مناقشة مواضيع تتعلق بالمناهج المعتمدة للعام الدراسي الجديد

كما تم طرح ومناقشة مواضيع تتعلق بالمناهج المعتمدة للعام الدراسي الجديد بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء، وإمكانات دمج الصفوف، ومهمات الهيئة التعليمية والإدارية.

