الأربعاء 20 أغسطس 2025
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس "التنظيم والإدارة": تطبيق هيكل جديد للجهاز بنظام الشباك الواحد أول أكتوبر

المهندس حاتم نبيل
المهندس حاتم نبيل رئيس التنظيم والإدارة، فيتو
قال المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز يتوسع في تطبيق منظومة التعليم والتدريب عن بُعد، بحيث يحصل المتدربون على البرامج بشكل قبلي في أماكن عملهم بمختلف المحافظات، على أن تعقبها اختبارات لقياس قدراتهم، مؤكدًا أن الهدف هو رفع كفاءة أكبر عدد من القيادات بصرف النظر عن العدد الذي سيتم اختياره للمناصب القيادية.

وأضاف أن جهود التدريب لا تقتصر على القيادات فقط، بل تمتد إلى الموظفين المستهدف ترقيتهم بين الدرجات الوظيفية، في إطار خطة شاملة لتطوير قدرات العنصر البشري بالدولة. 

وأشار إلى أن الجهاز يعمل حاليًا على تطوير منظومة إدارة التعلم (LMS) بما يتيح فرصًا أوسع للتعليم والتدريب المستمر.

وكشف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن انتهاء الجهاز من تحديث هيكله الداخلي على أن يتم تطبيقه اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، ليعمل وفق فكرة "الشباك الواحد"، بحيث تتعامل كل جهة حكومية مع إدارة مركزية واحدة بالجهاز في جميع احتياجاتها من هيكلة أو بطاقات وصف وظيفي أو شئون وظيفية وغيرها من الموضوعات.

وأضاف أن النظام الجديد يتضمن منح الصلاحيات والتفويض لرئيس الإدارة المركزية لاتخاذ القرار دون الرجوع لرئيس الجهاز، مع وضع ضوابط لضمان جودة القرارات.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التعليم والتدريب المركزي للتنظيم والادارة حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة منظومة التعليم نظام الشباك الواحد

