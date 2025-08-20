رئيس "التنظيم والإدارة": تطبيق هيكل جديد للجهاز بنظام الشباك الواحد أول أكتوبر

قال المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز يتوسع في تطبيق منظومة التعليم والتدريب عن بُعد، بحيث يحصل المتدربون على البرامج بشكل قبلي في أماكن عملهم بمختلف المحافظات، على أن تعقبها اختبارات لقياس قدراتهم، مؤكدًا أن الهدف هو رفع كفاءة أكبر عدد من القيادات بصرف النظر عن العدد الذي سيتم اختياره للمناصب القيادية.

وأضاف أن جهود التدريب لا تقتصر على القيادات فقط، بل تمتد إلى الموظفين المستهدف ترقيتهم بين الدرجات الوظيفية، في إطار خطة شاملة لتطوير قدرات العنصر البشري بالدولة.

وأشار إلى أن الجهاز يعمل حاليًا على تطوير منظومة إدارة التعلم (LMS) بما يتيح فرصًا أوسع للتعليم والتدريب المستمر.

وكشف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن انتهاء الجهاز من تحديث هيكله الداخلي على أن يتم تطبيقه اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، ليعمل وفق فكرة "الشباك الواحد"، بحيث تتعامل كل جهة حكومية مع إدارة مركزية واحدة بالجهاز في جميع احتياجاتها من هيكلة أو بطاقات وصف وظيفي أو شئون وظيفية وغيرها من الموضوعات.

وأضاف أن النظام الجديد يتضمن منح الصلاحيات والتفويض لرئيس الإدارة المركزية لاتخاذ القرار دون الرجوع لرئيس الجهاز، مع وضع ضوابط لضمان جودة القرارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.