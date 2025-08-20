نائب محافظ الدقهلية يترأس اجتماع رفع كفاءة المنطقة الصناعية بجمصة

ترأس الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، اجتماعا في المنطقة الصناعية بجمصة، تناول متابعة موقف استلام شركة الكهرباء لأصول البنية التحتية الكهربائية وشبكات الكهرباء والمحولات بالمرحلة الخامسة مساحة الـ 108 فدان تمهيدا لتشغيلها وصيانتها الدورية.

وشدد على ضرورة قيام اللجنة المشكلة من شركة الكهرباء والجهاز التنفيذي بالمنطقة ومديرية الاسكان بالانتهاء من أعمال الحصر والتسليم والتسلم صباح غدا الخميس، كما وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة المراحل الأربعة الأولى بالمنطقة بتكلفة مبدئية 20 مليون جنيه.

نائب محافظ الدقهلية يترأس اجتماع متابعة الأعمال بالمنطقة الصناعية بجمصة

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالمتابعة المستمرة للمنطقة الصناعية والعمل على تذليل أي عقبات وإزالة أي معوقات أمام فرص الاستثمار وتشجيع المستثمرين، لخلق فرص عمل جديدة وإضافة وضخ منتجات إلى السوق المحلي والخارجي.

رفع كفاءة شبكات الصرف الصحي بالمراحل الاولى والثانية

كما تابع "العدل" موقف رفع كفاءة شبكات الصرف الصحي بالمراحل الاولى والثانية بحضور استشاري المشروع، ووجه باتخاذ اللازم للبدء في أعمال رفع الكفاءة المطلوبة.

ووجه المستثمرين أصحاب المصانع التي تقوم بالصرف الصناعي السلبي على شبكات الصرف الصحي بضرورة توفيق أوضاعهم فورا تجنبا لإغلاق مصانعهم، للحفاظ على المنطقة الصناعية ومدينة جمصة والمنصورة الجديدة والاستثمار بصفة عامة من كافة الأخطار التي تهدده من وجود الملوثات الهوائية أو الصرف الصناعي غير المعالج.

بدء تشغيل غرفة العمليات والمراقبة بالكاميرات بالمنطقة

كما تابع نائب المحافظ موقف أعمال شركة الأمن الجديدة بالمنطقة موجها بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وأهمها بدء تشغيل غرفة العمليات والمراقبة بالكاميرات بالمنطقة وضرورة توفير عناصر مراقبة طوال الاربعة وعشرون ساعة على مدار اليوم.

بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالمنطقة الصناعية

وأثنى نائب المحافظ على الأداء من قبل، المحاسب عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار وإدارة الاستثمار بالمحافظة، والعميد محمود حمدي مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية لتسهيل وتيسير أمور المنطقة الصناعية، والمستثمرين ومؤكدا على بذل المزيد من الجهود، كما وجه الشكر لجمعية مستثمري المنطقة الصناعية بجمصة على ما قدموه خلال الفترة من دعم في تطوير المنطقة الصناعية.





وحضر الاجتماع المحاسب عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، والعميد محمود حمدي مدير المنطقة الصناعية، والمهندس طارق عبد العاطي وكيل وزارة الاسكان، والمهندس احمد اسماعيل رئيس جمعية مستثمري جمصة، والمهندس رجب رمضان عضو مجلس إدارة المنطقة الصناعية وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمري جمصة، وممثلي شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وعدد من المستثمرين.

