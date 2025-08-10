محافظ الدقهلية يشارك في أولى جلسات مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة

شارك اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، في أولى جلسات اجتماع مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة بعد إعادة تشكيله وصدور القرار الوزاري رقم 1438 لسنة 2025 في هذا الشأن، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر هيئة دعم وتطوير الجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.

محافظ الدقهلية يشارك أولى جلسات مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة بعد إعادة تشكيله

ويضم المجلس في عضويته نخبة من الشخصيات الوطنية والأكاديمية البارزة، من الوزراء السابقين، ورؤساء الجامعات، وعمداء الكليات، ورموز المجتمع، إلى جانب ممثلين عن الحكومة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص، برئاسة رئيس جامعة المنصورة الجديدة.

جامعة المنصورة الجديدة تمثل صرحًا علميًا متميزًا يواكب تطلعات الدولة

وخلال الاجتماع، أكد اللواء طارق مرزوق أن جامعة المنصورة الجديدة تمثل صرحًا علميًا متميزًا يواكب تطلعات الدولة في بناء منظومة تعليمية حديثة تواكب المستجدات العالمية وتدعم التنمية المستدامة، وأوضح أن المحافظة على استعداد كامل للتعاون مع الجامعة في كافة المجالات التي تخدم المجتمع وتدعم البحث العلمي والتطوير، مشددًا على أهمية ربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

كل الدعم لجميع الصروح التعليمية

وأكد محافظ الدقهلية على تقديم كل الدعم لجميع الصروح التعليمية المتواجدة بإقليم الدلتا وقد أطلق على المنطقة اسم الساحل الجامعي نظرا لإقامة عدد من الجامعات عليه ليكون ساحلا جامعيا ومنارة علمية يقصدها الناس من كافة ربوع البلاد.

كما أشاد المحافظ بالتنوع في عضوية مجلس الأمناء الذي يجمع بين الخبرات العلمية والعملية، بما يعزز من قدرة الجامعة على تطوير برامجها الأكاديمية وبناء شراكات استراتيجية محلية ودولية، مؤكدًا أن التعليم هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن، وأن جامعة المنصورة الجديدة تعد نموذجًا للجامعات الذكية التي تستهدف تخريج أجيال قادرة على الابتكار والمنافسة.

الجامعة تسعى لتكون مؤسسة تعليمية ذكية

من جانبه، أوضح الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، أن الجامعة تسعى لتكون مؤسسة تعليمية ذكية تقدم برامج تعليمية متميزة وتتبنى أحدث استراتيجيات التعلم والتعليم، مع توفير الموارد اللازمة لتطوير البرامج الأكاديمية وإنشاء مراكز بحثية ومراكز فكر تسهم في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته المستقبلية، بما يحقق النمو المؤسسي المستدام في إطار قيم المجتمع ومعاييره الدولية.

جامعة المنصورة الجديدة، التي أنشئت عام 2021، تضم 15 كلية

يذكر أن جامعة المنصورة الجديدة، التي أنشئت عام 2021، تضم 15 كلية، منها 10 كليات قائمة تشمل الطب، الصيدلة، طب الأسنان، علوم الصحة، التمريض، الهندسة، علوم هندسة الحاسب، العلوم، القانون، والأعمال، بالإضافة إلى 5 كليات جارٍ اتخاذ إجراءات بدء الدراسة بها وهي: العلاج الطبيعي، العلوم الإنسانية، الإعلام، الدراسات العليا، وهندسة المنسوجات.

الدكتورة نادية إسكندر زخاري وزير الدولة للبحث العلمي والتكنولوجيا الأسبق رئيسا لمجلس أمناء.

وخلال الاجتماع تم اختيار الدكتورة نادية إسكندر زخاري وزير الدولة للبحث العلمي والتكنولوجيا الأسبق رئيسا لمجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة، والأستاذ الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية الأسبق نائبا لرئيس مجلس الأمناء.

هذا ويضم المجلس فى عضويته د. محمد صابر إبراهيم سواح عرب وزير الثقافة الأسبق، الدكتورة نادية إسكندر زخاري وزير الدولة للبحث العلمي والتكنولوجيا الأسبق، د.أحمد أحمد على الشعراوى محافظ الدقهلية الأسبق، الدكتور عباس على متولى الحسناوي الأستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية ورئيس الجامعة الأسبق، الدكتور صبحى محمد حسن غنيم الأستاذ بكلية الهندسة ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، الدكتور رمضان عبد الحميد محمد الطنطاوي الأستاذ بكلية التربية جامعة دمياط ورئيس الجامعة الأسبق، الدكتور شوقى علام مفتى جمهورية مصر العربية سابقا، الدكتور مديحة محمود خطاب عبد الله الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة وعميدها الأسبق، الدكتور عمرو على على سرحان الأستاذ بكلية الطب جامعة المنصورة وعميدها الأسبق، هشام أحمد محمود عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، احمد محمد محمد الخشن عضو مجلس النواب الفصل التشريعى الثانى يناير ٢٠٢١، المهندس إبراهيم محمود إبراهيم على العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الدكتور وليد عباس عبد القوي عثمان نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، محافظ الدقهلية بصفته، وممثلا عن الحكومة يختاره الوزير المختص بالتعليم العالى ورئيس جامعة المنصورة الجديدة بصفته، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة بصفته.

