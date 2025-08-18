نائب محافظ الدقهلية يترأس لجنة دراسة المشروعات الاستثمارية بتمي الأمديد (صور)

شهد مركز تمي الأمديد قيام لجنة برئاسة الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية بالمرور والمعاينة على الطبيعة لقطع الأراضي الأصول غير المستغلة بمركز ومدينة تمي الأمديد لوضع تصور مبدئي لاستغلال تلك القطع استثماريا، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

لجنة اختيار الفرص الاستثمارية الانسب لطرحها للاستغلال والإستثمار

تكون مهمة اللجنة المشكلة المرور على قطع الأراضي بعدد من الوحدات المحلية بالإضافة إلى مدينة تمي الامديد 50 قطعة، وذلك تمهيدا لاختيار الفرص الاستثمارية الانسب لطرحها للاستغلال والإستثمار على المستثمرين والخريطة الاستثمارية بالهيئة العامة للإستثمار.

تضم اللجنة في عضويتها المحاسب عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار وحضور وعضوية كل من الدكتورة عفاف على نائب رئيس مركز ومدينة تمي الامديد، والدكتور مصطفى منصور والدكتور علي الزين أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة، وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة من إدارات الاملاك والشئون الهندسية والتخطيط العمراني والاستثمار، والمختصين برئاسة المركز من ادارات الاملاك والتنمية الاقتصادية والتخطيط العمراني والادارة الهندسية.

