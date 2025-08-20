الأربعاء 20 أغسطس 2025
أحمد بهي الدين يعتذر عن رئاسة الهيئة المصرية للكتاب

الدكتور أحمد بهي
الدكتور أحمد بهي الدين، فيتو

كشفت مصدر مطلع داخل وزارة الثقافة أن الدكتور أحمد بهى الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، قدم اعتذاره عن عدم الاستمرار فى منصبه مساء أمس الثلاثاء خلال مكالمة هاتفية مع الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

وأكد المصدر أن الدكتور أحمد بهي الدين، أعرب عن رغبته في ترك المنصب للتفرغ لمجال البحث العلمي، والعودة إلى العمل الأكاديمي الجامعي، مشيرا إلى أن الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة لم يتخذ قرارا حتى الآن.

 

ومن ناحية أخرى، حاولت فيتو الاتصال بالدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، لمعرفة أسباب تقديم اعتذاره عن منصبه ولكنه لم يرد.

وتولى الدكتور أحمد بهي الدين رئاسة الهيئة منذ ما يقارب الثلاث سنوات، ويذكر أنه أستاذ متخصص في التراث الشفهي والأدب الشعبي بقسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة حلوان، وقد تولى العديد من المناصب الثقافية البارزة، منها مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب وعضو اللجنة العليا لإدارة التراث الثقافي غير المادي.

كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الفنون عام 2015، ومن أبرز مؤلفاته "السيرة الهلالية رواية في دلتا مصر" و"الغناء الديني في الاحتفالات التقليدية المصرية".

والجدير بالذكر أنه من المقرر انطلاق معرض السويس للكتاب اليوم في موعده المحدد.

