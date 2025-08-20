الأربعاء 20 أغسطس 2025
البابا تواضروس يتابع العمل بالمستشفيات القبطية بالإسكندرية

البابا تواضروس
البابا تواضروس

التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالإسكندرية، أعضاء الأمانة العامة للمستشفيات القبطية بالمحافظة، في لقاء تناول مستجدات العمل الطبي والتنموي داخل المستشفيات التابعة.

وخلال الاجتماع، أعرب القس لوقا عبد المسيح، مسؤول الأمانة، عن تقديره لاهتمام البابا تواضروس الثاني ودعمه المستمر لدور المستشفيات القبطية في خدمة المجتمع.

كما استعرض الدكتور ميلاد عبده، عضو الأمانة، آخر تطورات لجنة التخطيط والتطوير للمنشآت الطبية، بينما قدم الدكتور شريف وصفي تقريرًا حول مؤشرات الأداء السنوية.

وقام البابا تواضروس الثاني بتكريم الدكتور مجدي عاقل، عضو الأمانة، بمناسبة توليه منصب رئيس أقسام الجراحة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، متمنيًا له دوام التوفيق والتقدم.

وعبّر البابا تواضروس عن سعادته باللقاء، موجّهًا التحية للحضور، ومتأملًا في قول المسيح "أنتم نور العالم" (مت 5: 14)، لافتًا إلى أن النور يسير في خط مستقيم، وهو ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان المسيحي ليعكس صورة المسيح أمام الجميع.

شارك في اللقاء صاحبا النيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس شرق الإسكندرية، إلى جانب القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

