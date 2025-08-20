الأربعاء 20 أغسطس 2025
حوادث

ضبط مصنع شاي مغشوش و121 طن لحوم فاسدة بالقليوبية

لحوم مغشوشة
لحوم مغشوشة

تمكنت  الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعقب تقنين الإجراءات، من توجيه عدة ضربات ناجحة لمكافحة جرائم الغش التجاري وضبط المنتجات المغشوشة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

 ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية بقليوب

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية غير مرخص بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وبصحبته عاملان داخل المصنع.

وبالتفتيش تم العثور على 1,248 طن شاي مغشوش معبأ داخل عبوات مختلفة الأوزان مدون عليها بيانات مقلدة، و240 كجم شاي أسود ناعم مجهول المصدر، و105 متر رول مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة، و1,295 عبوة كرتونية وبلاستيكية فارغة معدة للتعبئة، و9 ماكينات خط إنتاج للتعبئة والتغليف، و3 دراجات نارية "تروسيكل" بدون ترخيص.

 

ضبط متهمين في مشاجرة مسلحة بالسلام

حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الوادي الجديد بمشاركة رجال الشرطة

ضبط ثلاجة لحفظ اللحوم الفاسدة بالعبور

كما تم ضبط مدير مسئول عن ثلاجة غير مرخصة لحفظ وتجميد السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة ثان العبور بالقليوبية، حيث عُثر بداخلها على 121,530 طن لحوم بلدية جاموسي مجمدة مجهولة المصدر، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، نظرًا لوجود تغيير في خواصها الطبيعية وانبعاث روائح كريهة منها، فضلًا عن عدم وجود بيانات إنتاج أو صلاحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

