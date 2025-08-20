ضبط متهمين في مشاجرة مسلحة بالسلام

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات مشاجرة نشبت بدائرة قسم شرطة السلام أول، وأسفرت عن إصابة أحد المواطنين برش خرطوش في الصدر، وذلك أثناء مروره صدفة بمكان الواقعة.

تعود تفاصيل الحادثة إلى وقوع مشادة بين طرفين الطرف الأول: مالك كشك، والطرف الثاني: عاملان مقيمان بذات المنطقة؛ وقد تطورت الخلافات بينهم بسبب مشكلات تتعلق بالجيرة، ليقوم أحد الأشخاص من الطرف الثاني بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته، مما أدى إلى إصابة المواطن.

وعلى الفور تحركت قوات الشرطة، وتمكنت من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة المتهمين فرد خرطوش، وسلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

