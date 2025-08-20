ضبط عامل قام بتصوير سيدات داخل دورة مياه كافيه بالنزهة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عامل بأحد الكافيهات بدائرة قسم شرطة النزهة، لقيامه بوضع هاتفه المحمول داخل دورة مياه السيدات بقصد تصويرهن خلسة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدمت به إحدى السيدات المقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، أفادت خلاله بتضررها من العامل المذكور بعدما اكتشفت محاولته تصوير السيدات أثناء تواجدهن داخل دورة المياه.

وعلى الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهم وضبطه، وعُثر بحوزته على هاتفه المحمول الذي تم فحصه، ليتبين احتواءه على دلائل تثبت ارتكابه للواقعة، وبمواجهته أقر بما نسب إليه من اتهامات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

