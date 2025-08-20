الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 111 ألف مخالفة مرورية و160 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

الداخلية تضبط 111
الداخلية تضبط 111 ألف مخالفة مرورية و160 حالة تعاطي مخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية،  حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري بكافة الطرق والمحاور.

وخلال 24 ساعة فقط، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 111,137 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها: السير بدون تراخيص،تجاوز السرعة المقررة،المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، مخالفات شروط التراخيص.

تحرير 899 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 36 سيارة ودراجة نارية

إحباط محاولة تهريب مخدرات بقيمة 350 مليون جنيه في مطروح

كما تم فحص 2417 سائقًا، حيث تبين إيجابية 160 حالة تعاطي مواد مخدرة.

وفي إطار تكثيف الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 1268 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة).

كما تم فحص 153 سائقًا، وتبين إيجابية 8 حالات تعاطي مخدرات، وضبط 14 محكومًا عليهم بإجمالي 35 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 3 مركبات مخالفة لقوانين المرور.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار هذه الحملات لتحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية، وردع المخالفين، والحد من حوادث الطرق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التحدث في الهاتف المحمول التحدث فى الهاتف التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة الإنضباط المرورى تجاوز السرعة المقرر تعاطي مواد مخدرة تكثيف الحملات المرورية

مواد متعلقة

تحرير 899 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 36 سيارة ودراجة نارية

إحباط محاولة تهريب مخدرات بقيمة 350 مليون جنيه في مطروح

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة، كثافات متحركة بهذه المناطق

مصدر أمني ينفي صحة فيديو مفبرك منسوب لأحد مساعدي وزير الداخلية

ضبط 28 بلطجيا وهاربا من المراقبة و164 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

الأمن يفحص فيديو ربط سائق لودر والتعدي عليه بالقاهرة الجديدة

أخبار الحوادث اليوم: القبض على الراقصة بديعة.. كشف ملابسات فيديو ابتزاز قائدى السيارات.. وانهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مطاردة النجدة لـ سيارة ربع نقل بالإسكندرية بعد حادث تصادم

الأكثر قراءة

قرار حاسم بحل أزمة نادي الزمالك ووزارة الإسكان، اعرف التفاصيل

الصحة تحسم الجدل حول وجود مواد مسرطنة في الشعرية سريعة التحضير

صدمة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

أخبار مصر: تنفيذ حكم الإعدام في قاتل شيماء جمال، فساد بالملايين بشركة بترول كبرى، إسرائيل تستدعي الاحتياط، وثورة ضد الحكام

أمطار رعدية على هذه المناطق، حالة الطقس اليوم الأربعاء

محافظ القاهرة يخفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025

صعبة وربنا يمنحني القوة، كاظم الساهر يعلن مفاجآت للجمهور قبل حفله بالسعودية (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الدولار بالبنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-8-2025

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المتسول في المنام وعلاقته بالمشاكل وضيق الحال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads