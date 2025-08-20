ضبط 111 ألف مخالفة مرورية و160 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري بكافة الطرق والمحاور.

وخلال 24 ساعة فقط، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 111,137 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها: السير بدون تراخيص،تجاوز السرعة المقررة،المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، مخالفات شروط التراخيص.

كما تم فحص 2417 سائقًا، حيث تبين إيجابية 160 حالة تعاطي مواد مخدرة.

وفي إطار تكثيف الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 1268 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة).

كما تم فحص 153 سائقًا، وتبين إيجابية 8 حالات تعاطي مخدرات، وضبط 14 محكومًا عليهم بإجمالي 35 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 3 مركبات مخالفة لقوانين المرور.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار هذه الحملات لتحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية، وردع المخالفين، والحد من حوادث الطرق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.