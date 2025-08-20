كيفن تراب يعود للظهور مجددا بالدوري الفرنسي بعد تجربة سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل عودة الحارس الألماني كيفن تراب إلى فرنسا من بوابة باريس إف سي، الوافد إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لأول مرة بعد غيابه عنه منذ موسم 1978-1979.

ووقع تراب عقدا لثلاثة أعوام حتى 2028، وفق ما أعلن نادي العاصمة.



وأكد النادي في بيان “يفتخر باريس إف سي بالترحيب بكيفن، ابن الـ35 عاما الذي يعود إلى العاصمة الفرنسية حيث دافع عن عرين باريس سان جيرمان بين 2015 و2018 وخاض معه 91 مباراة في كافة المسابقات، بينها 63 في الدوري الذي أحرز لقبه مرتين، على غرار الكأس الفرنسية وكأس الرابطة، إضافة إلى فوزه بكأس الأبطال (كأس السوبر) خمس مرات”.

وبدأ باريس إف سي عودته بين الكبار بخسارة ضد أنجيه 0-1 في المرحلة الأولى من الدوري، وذلك بمشاركة الحارس الشاب أوبيد نكامباديو (22 عاما) الذي كان أساسيا معه في الدرجة الثانية، بين الخشبات الثلاث.

ويخوض باريس إف سي اختباره الثاني السبت في مواجهة مارسيليا وصيف بطل الموسم الماضي.



وكان تراب عاد في أغسطس 2018، إلى ناديه السابق آينتراخت فرانكفورت على سبيل الإعارة لموسم واحد قبل أن يوقع في نهايته بشكل نهائي لمدة خمسة أعوام مقابل 7 ملايين يورو(8.150 ملايين دولار)، مساهما في إحراز الفريق للقب مسابقة "يوروبا ليج" عام 2022 ثم إنهائه الموسم الماضي من الدوري الألماني في المركز الثالث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.