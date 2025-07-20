مدرب فرانكفورت: سنفقد إيكتيكي مثلما خسرنا عمر مرموش

كشف المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، دينو توبمولر، عن اقتراب رحيل اللاعب هوجو إيكتيكي عن صفوف النادي الألماني، وسط اهتمام شرس من جانب نادي ليفربول لضمه في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

وكان ليفربول قد أبدى رغبة في البداية، في الحصول على خدمات نجم فريق نيوكاسل يونايتد، ألكسندر إيزاك هذا الصيف.



وتواصل ليفربول مع نيوكاسل يونايتد من أجل بحث إمكانية ضم إيزاك، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من جانب الطرف الثاني.



ودفع ذلك الأمر، ليفربول، لتوجيه بوصلته نحو آينتراخت فرانكفورت حيث أبدى اهتمامًا بضم هوجو إيكتيكي، حيث يبدو أن الأخير في طريقه للانتقال إلى "الأنفيلد".

وغاب إيكتيكي عن مباراة ودية لفريق آينتراخت فرانكفورت مؤخرا ورغم أن دينو توبمولر لم يرغب بداية في الإفصاح عن شيء بشأن مستقبله، إلا أن الأمر قد تغير لاحقًا.



ونشرت مجلة "كيكر" الألمانية تصريحات جديدة على لسان دينو توبمولر بعد المباراة، حيث قال: "إنه يُعد أمرًا رائعًا بالنسبة للجميع أن يؤتي ذلك ثماره".

وأضاف: "هذه خسارة مريرة، فقدنا عمر مرموش، لاعبنا الأبرز بدون منازع في ميركاتو الشتاء وحل اللاعب الآخر إيكتيكي محله وتطور بشكل مذهل".

وواصل: "قد يكون هذا كذلك من الماضي، لذلك أعتقد أننا في حاجة إلى تخفيف سقف التوقعات قليلًا بشكل عام".

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