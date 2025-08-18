موقف باريس سان جيرمان، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الأولى
ترتيب الدوري الفرنسي، أسدل الستار على مباريات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي بمشاركة 18 فريقا.
وشهدت الجولة الأولى تحقيق باريس سان جيرمان حامل اللقب الفوز على نانت في بداية مشواره للاحتفاظ باللقب.
نتائج مباريات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي
رين 0-1 مارسيليا
لانس 0-1 أولمبيك ليون
موناكو 3-1 لو هافر
نيس 0-1 تولوز
بريست 3-3 ليل
أنجييه 1-0 باريس إف سي
أوكسير 1-0 لوريان
ميتز 0-1 ستراسبورج
نانت 1-0 باريس سان جيرمان
ترتيب فرق الدوري الفرنسي بعد الجولة الأولى
1- موناكو 3 نقاط
2- ليون 3 نقاط
3- باريس سان جيرمان 3 نقاط
4- ستراسبورج 3 نقاط
5- تولوز 3 نقاط
6- أنجييه 3 نقاط
7- أوكسير 3 نقاط
8- رين 3 نقاط
9- ليل 1 نقطة
10- بريست 1
11- لانس 0 نقاط
12- لوريان 0 نقاط
13- مارسيليا 0 نقاط
14- ميتز 0 نقاط
15- نانت 0 نقاط
16- نيس 0 نقاط
17- باريس إف سي 0 نقاط
18- لو هافر 0 نقاط
جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2025-2026
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا