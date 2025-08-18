الإثنين 18 أغسطس 2025
رياضة

موقف باريس سان جيرمان، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الأولى

نانت وباريس سان جيرمان
نانت وباريس سان جيرمان

 ترتيب الدوري الفرنسي، أسدل الستار على مباريات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي بمشاركة 18 فريقا.

وشهدت الجولة الأولى تحقيق باريس سان جيرمان حامل اللقب الفوز على نانت في بداية مشواره للاحتفاظ باللقب.

 

نتائج مباريات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي 

رين 0-1 مارسيليا

لانس 0-1 أولمبيك ليون

موناكو 3-1 لو هافر 

نيس 0-1 تولوز

بريست 3-3 ليل

أنجييه 1-0 باريس إف سي 

أوكسير 1-0 لوريان 

ميتز 0-1 ستراسبورج 

نانت 1-0 باريس سان جيرمان

 

ترتيب فرق الدوري الفرنسي بعد الجولة الأولى 

1- موناكو 3 نقاط
2- ليون 3 نقاط
3- باريس سان جيرمان 3 نقاط
4- ستراسبورج 3 نقاط
5- تولوز 3 نقاط
6- أنجييه 3 نقاط
7- أوكسير 3 نقاط
8- رين 3 نقاط
9- ليل 1 نقطة
10- بريست 1
11- لانس 0 نقاط
12- لوريان 0 نقاط
13- مارسيليا 0 نقاط
14- ميتز 0 نقاط
15- نانت 0 نقاط
16- نيس 0 نقاط
17- باريس إف سي 0 نقاط
18- لو هافر 0 نقاط
 

 

جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2025-2026

