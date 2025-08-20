الأربعاء 20 أغسطس 2025
خارج الحدود

نبيه بري لـ حزب الله: لا فائدة من استخدام الشارع وتعاونوا مع الجيش

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بِري حزب الله اللبناني، فيتو

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بِري حزب الله اللبناني لتعاون أكبر مع الجيش اللبناني. 

نبيه بري يطالب حزب الله بدعم الحكومة للتمديد لليونيفيل

كما طالب نبيه بري حزب الله بدعم الحكومة للتمديد لليونيفيل. 

وقال بري لحزب الله " لا فائدة من استخدام الشارع".

وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن حصر سلاح حزب الله قرار لبناني وليس من شأن إيران، مضيفا أن أي تدخل خارجي في قرارتنا السيادية غير مسموح.

 أبلغت إيران أن العلاقات يجب أن تكون علاقة احترام

وقال عون في تصريحات لفضائية العربية: إن لبنان أبلغ إيران أن العلاقات يجب أن تكون علاقة احترام، فهي دولة صديقة ولكن على قاعدة حفظ سيادة لبنان، مشيرا إلى أن رسالة بيروت لطهران واضحة وهي عدم التدخل في شؤوننا.

وأوضح الرئيس اللبناني أن الورقة الأمريكية تضمنت الانسحاب الإسرائيلي وإنعاش الاقتصاد، وتحولت من أمريكية إلى لبنانية بعد إضافة ملاحظاتنا، وتنفيذها سيكون وفقا لمبدأ خطوة مقابل خطوة.

التعاون الاقتصادي بين لبنان وسوريا

وشدد الرئيس عون إلى أن التعاون الاقتصادي بين لبنان وسوريا ضمن ورقة المبعوث الأمريكي توم برّاك، مثمنا موقف سوريا من الورقة الأمريكية.

ولفت إلى أن عدم الموافقة على ورقة برّاك يعني الاستمرار في الحرب مع إسرائيل، لا أحد سيأتي للدفاع عن لبنان إذا دخلنا في حروب لا تنتهي، موضحا أن لبنان كان أمام خيارين إما الموافقة على الورقة الأمريكية أو العزلة.

وأكد عون عدم تلقي أي تهديد لو رفضت لبنان الورقة الأمريكية، مبينا أن واشنطن أخبرت بيروت أن لبنان سيخرج من أجندتها إذا رفضت ورقة برّاك.

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بِري حزب الله اللبناني إسرائيل سوريا حروب لا تنتهي الجيش اللبناني

