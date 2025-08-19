الثلاثاء 19 أغسطس 2025
خارج الحدود

وزير خارجية الاحتلال يطالب بوقف عمل قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان

جدعون،فيتو
جدعون،فيتو

وجه وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر رسالة جديدة للإدارة الأمريكية: يجب وقف عمل قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان.

وطالب وزير الخارجية ساعر نظيره الأمريكي روبيو ويطالبه بوقف عمل قوات اليونيفيل.

واتهم اليونيفيل بأنها فشلت في مهمتها الأساسية وهي منع تموضع حزب الله جنوب نهر الليطاني.

وفي سياق آخر، زعم  رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، أن الجيش يستعد لبدء مرحلة جديدة من عملية "عربات جدعون" التي يشنها ضد قطاع غزة.

تعميق الاستهداف في مدينة غزة

وأوضح زامير أن قواته تواصل "تعميق الضرر" الذي يلحق بحركة حماس، لافتًا إلى أن العمليات ستركز على مدينة غزة بهدف "هزيمة الحركة".

 

استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، وما خلفه من دمار واسع وسقوط آلاف الشهداء والجرحى، وسط تحذيرات دولية متكررة من كارثة إنسانية متفاقمة.

 

نتنياهو: سنضطر لخوض حرب بلا نهاية

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تعليقا على مظاهرات إسرائيل: من يدعون لإنهاء الحرب من دون هزيمة حماس سيتسببون في تكرار 7 أكتوبر، وذلك على حد قوله.

وادعى نتنياهو: إسرائيل ستضطر لخوض حرب بلا نهاية إن لم نستمر حتى هزيمة حماس.

وشهدت مناطق واسعة في إسرائيل، إضرابا واسعا واحتجاجات كبيرة تقودها عائلات قتلى الحرب والمحتجزين في قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن “فئات واسعة من المواطنين الإسرائيليين يقومون بحالة إضراب والخروج في تظاهرات وإغلاق للطرق الرئيسة في أماكن واسعة من البلاد”.

