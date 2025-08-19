طيران الاحتلال يحلق فوق النبطية جنوب لبنان

حلق الطيران المسير الإسرائيلى على علو منخفض فوق مدينة النبطية، وكفرتبنيت، وميفدون والجوار جنوب لبنان.

انتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار فى لبنان

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى اختراق وانتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار فى لبنان، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 27 نوفمبر 2024، ومنذ سريان الهدنة ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات، والتي خلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى.

عون يؤكد لقائد اليونيفيل تمسك لبنان ببقاء القوات الدولية طيلة مدة تنفيذ القرار 1701

وعلى الجانب الأخر أعلنت الرئاسة اللبنانية، صباح اليوم الثلاثاء أن الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد لقائد اليونيفيل تمسك لبنان ببقاء القوات الدولية طيلة مدة تنفيذ القرار 1701.

وقبل وقت سابق كان المسئولون اللبنانيون جددوا تأكيدهم على أهمية تطبيق القرار «1701» وتمسكهم باستمرار عمل «قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)» في جنوب البلاد.

استكمال انتشار الجيش اللبناني يتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية

وشددوا على أن «استكمال انتشار الجيش اللبناني يتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها، وإعادة الأسرى اللبنانيين، ووقف الأعمال العدائية».

وأتت مواقف كل من: رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، خلال لقائهم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات السلام، جان بيير لاكروا، الذي يجري زيارة إلى بيروت تستمر نحو أسبوع، وذلك قبل نحو شهرين من موعد التجديد لقوات «يونيفيل».

