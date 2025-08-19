الثلاثاء 19 أغسطس 2025
خارج الحدود

عون: لبنان متمسكة ببقاء قوات اليونيفيل طيلة مدة تنفيذ القرار 1701

الرئيس اللبناني جوزيف
الرئيس اللبناني جوزيف عون،فيتو

أعلنت الرئاسة اللبنانية، صباح اليوم الثلاثاء أن الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد لقائد اليونيفيل تمسك لبنان ببقاء القوات الدولية طيلة مدة تنفيذ القرار 1701.

أهمية تطبيق القرار «1701»

وقبل وقت سابق كان المسئولون اللبنانيون قد جددوا تأكيدهم على أهمية تطبيق القرار «1701» وتمسكهم باستمرار عمل «قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)» في جنوب البلاد.

وشددوا على أن «استكمال انتشار الجيش اللبناني يتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها، وإعادة الأسرى اللبنانيين، ووقف الأعمال العدائية».

وأتت مواقف كل من: رئيس الجمهورية اللبنانية  جوزيف عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، خلال لقائهم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات السلام، جان بيير لاكروا، الذي يجري زيارة إلى بيروت تستمر نحو أسبوع، وذلك قبل نحو شهرين من موعد التجديد لقوات «يونيفيل».

