خارج الحدود

جيش الاحتلال يشن غارات على محيط مدينة النبطية جنوبي لبنان

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، غارات جوية على محيط مدينة النبطية جنوبي لبنان، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

استهداف سيارة بجنوب لبنان

وأمس، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن غارتين إسرائيليتين استهدفتا دراجة في عيترون جنوبي لبنان.

كما أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق بلدة حداثا جنوبي ‎لبنان.

ووفقا لتقارير إخبارية، قال مسئول عسكري إسرائيلي: "حزب الله تجاهل دعوات فيلق القدس للرد العسكري خلال الحرب مع إيران"، زاعما أن هناك فرصة لخلق واقع أفضل في لبنان وسوريا إذا لم تهدرها الكراهية.

تفكيك سلاح حزب الله

وتابع المسئول العسكري الإسرائيلي: سياسة "شراء الهدوء" مع حزب الله فشلت.. وتفكيك سلاح حزب الله يجب أن يشمل كل لبنان وليس الجنوب فقط.

