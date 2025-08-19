أحمد سلامة: ملتزمون بمساعدة نجوى فؤاد (فيديو)

أكد الفنان أحمد سلامة، أنه عمل مع الفنانة نجوى فؤاد فى أكثر من عمل فني، وكانت تقوم بدور الأم، موضحا أن العلاقة التي تجمعه مع الفنانة نجوى فؤاد علاقة طيبة.



وأضاف فى تصريحات تليفزيونية أن هناك تواصلا تاما بين الفنانين وبعضهم وهناك جروب على تطبيق الواتساب يجمع كافة الفنانين، لمناقشة بعض القضايا بينهم، مشيرا إلى نقابة المهن التمثيلية تتواصل مع كافة الفنانين، ولا تتأخر فى مساعدة أحد.



وأوضح أن ميزانية لجنة الصحة بنقابة المهن التمثيلية، لها سقف محدد، لعلاج المرضى منهم، ولكن هناك بعض الفنانين يحتاجون لعمليات جراحية تتخطى ميزانية اللجنة، مضيفا أن وزير الثقافة ونقيب المهن التمثيلية سيتخذون الإجراءات اللازمة لتوفير النفقات التى تحتاجها الفنانة نجوى فؤاد.

وفد وزارة الثقافة ونقابة المهن التمثيلية فى ضيافة نجوى فؤاد

زار وفد مشترك من وزارة الثقافة ونقابة المهن التمثيلية الفنانة القديرة نجوى فؤاد في منزلها، مساء السبت الماضي، وذلك استجابةً لاستغاثتها الأخيرة التي عبّرت خلالها عن معاناتها واحتياجاتها في هذه المرحلة من حياتها.



وحضر من جانب وزارة الثقافة الفنان والمخرج هشام عطوة، وكيل الوزارة، ممثلًا عن وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ومن نقابة المهن التمثيلية كل من الفنان أحمد سلامة، عضو مجلس النقابة، والفنانة نهال عنبر، عضو المجلس والمسئولة عن الملف الطبي للفنانين.



دعم ورعاية الفنانين



وأكد الحضور خلال الزيارة حرص الوزارة بقيادة الوزير الدكتور أحمد فؤاد هنو والنقابة برئاسة الدكتور أشرف زكي على دعم ورعاية الفنانين الكبار الذين أثروا الفن المصري والعربي بإبداعاتهم، مشددين على أن نجوى فؤاد تُعد واحدة من أبرز الأيقونات في تاريخ السينما المصرية وفن الرقص الشرقي، وأن ما قدمته على مدار مشوارها الفني الطويل يستوجب كل تقدير ورعاية.

