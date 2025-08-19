الثلاثاء 19 أغسطس 2025
اندلاع حريق في عقار سكني بالكرنك بالأقصر والدفع بـ4 سيارات إطفاء (صور)

شب حريق هائل في عقار سكني بالكرنك في مدينة الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، وعلى الفور عززت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران قبل انتقالها إلى الشقق السكنية المجاورة، دون وقوع إصابات أو وفيات.

 

حريق في عقار سكني 

 تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغ للنجدة عن نشوب حريق هائل في عقار مأهول بالسكان وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء وعزز مرفق الإسعاف بـ3 سيارات إطفاء.

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر لكشف ملابسات الواقعة وأسباب وقوع الحريق، وجار تحرير محضر بالواقعة لاخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

كان نجحت الحماية المدنية بالأقصر في السيطرة على حريق هائل اندلع في كرك النخيل بمنشأة العماري الذي التهم قرابة 25 نخلة دون إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.

 

 

