محافظ الأقصر يستقبل وفد أهالي المدامود لبحث احتياجات القرية

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وفدًا من أهالي قرية المدامود التابعة لمركز ومدينة الزينية، وذلك بحضور أحمد أبو عيش، رئيس مركز ومدينة الزينية.

محافظ الأقصر يلتقي أهالي المدامود

وخلال اللقاء، عرض أهالي المدامود عددًا من المشكلات التي تمس القرية، كان أبرزها المطالبة بإنشاء محطة صرف صحي بمنطقة الشاعر قبلي، لخدمة نحو 14 نجعًا يقطنها أكثر من 35 ألف نسمة.

كما طالبوا بتحويل مدرسة عبيد علي الإعدادية المشتركة إلى مدرسة للتعليم الأساسي من خلال إنشاء جناح جديد، بالإضافة إلى توفير سيارة كسح إضافية للقرية، ورصف الطريق الرئيسي المؤدي إلى مدخل المدامود مع إنارة الطريق.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر أنه سيقوم بجولة ميدانية في أقرب وقت لمعاينة أوضاع القرية على الطبيعة، موجهًا رئيس مركز ومدينة الزينية بزيادة عدد سيارات الكسح بواقع سيارتين إضافيتين، كما دعا لاجتماع عاجل بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير هيئة الأبنية التعليمية، ورئيس مدينة الزينية، لمناقشة إنشاء جناح جديد بمدرسة عبيد علي الإعدادية المشتركة.

وكلّف محافظ الأقصر إدارة الكهرباء بتركيب الكشافات المطلوبة لإنارة الطريق الرئيسي، مؤكدًا أن رصف الطريق سيتم فور الانتهاء من إدخال كافة الخدمات والمرافق.

