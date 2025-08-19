انتهاء أعمال تبريد حريق كرم النخيل بمنشأة العماري في الأقصر (صور)

انتهت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، من أعمال التبريد بحريق كرم نخيل في منطقة نجع الترعة بمحيط كمين منشأة العماري الأمني، والذي التهم قرابة 25 نخلة دون وقوع إصابات أو وفيات.

حريق كرم النخيل بمنشأة العماري بالأقصر

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة عن نشوب حريق هائل في قرابة 25 نخلة، ظهر اليوم الثلاثاء، وعلى الفور عززت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء.

وكشفت التحريات الأولية لمباحث قسم شرطة الأقصر، أن الحريق وقع بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الجو، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.