حفل رابطة اللاعبين المحترفين، مورجان روجرز أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي

مورجان
مورجان

فاز مورجان روجرز لاعب أستون فيلا بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي خلال حفل من رابطة المحترفين لموسم 2024/25.

الصورة

ووصل النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول حفل رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، للإعلان عن جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي 2024-2025.

أرقام محمد صلاح في الموسم الماضي

ويتصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول قائمة المرشحين للفوز بالجائزة ضمن 6 لاعبين مرشحين للجائزة.

وسجل صلاح 29 هدفًا وصنع 18 في 38 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي كما ساهم صلاح في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ 20 في تاريخه.

وحقق صلاح هذه الجائزة مرتين من قبل في موسمي 2017-2018 و2021-2022.

6 لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 

وترشح للجائزة 6 لاعبين، على رأسهم محمد صلاح، نجم ليفربول، والذي قاد فريقه للفوز بلقب البريميرليج وكذلك نال جائزتي هداف الدوري والأكثر صناعة للأهداف.

وضمت القائمة أيضًا ألكسندر إيزاك (نيوكاسل)، كول بالمر (تشيلسي)، ديكلان رايس (آرسنال)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد).

إنجاز تاريخي ينتظر محمد صلاح 

وفي حالة فوز صلاح بالجائزة للمرة الثالثة ستكون المرة الأولى التي يحققها لاعب 3 مرات في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وسبق أن حقق الجائزة مرتين كل من كرستيانو رونالدو، وتيري هنري، ومارك هيوز، وآلان شيرر وجاريث بيل وكيفن دي بروين بالإضافة إلى صلاح.

وكان محمد صلاح قد توج أيضًا بجائزة أفضل لاعب في الدوري المقدمة من رابطة الكتاب الإنجليزية.

