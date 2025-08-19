الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الاستماع لأقوال شهود العيان في اندلاع حريق داخل مخزن بلاستيكات بأبو النمرس

حريق مخزن، فيتو
حريق مخزن، فيتو

تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في اندلاع حريق داخل مخزن بلاستيكات فى منطقة أبو النمرس دون إصابات. 

وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب الحريق، للوقوف علي ملابساته، وتحديد بدايته ونهايته. 

 

نشوب حريق في مخزن بأبو النمرس

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى أبو النمرس، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبو النمرس المعمل الجنائي حريق داخل مخزن عمليات شرطة النجدة غرفة عمليات شرطة النجدة منطقة أبو النمرس نيابة الجيزة

مواد متعلقة

القبض على عاطل لقيامه بإشعال النيران بدراجة نارية بأبو النمرس (فيديو)

الأكثر قراءة

طلاب الجامعة العربية المفتوحة يستغيثون من زيادة المصروفات الدراسية

بيان عاجل من وزارة الإسكان حول أزمة سحب أرض نادي الزمالك

الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح على 6 شواطئ

واقعة فتاة الواحات تتكرر في مدينة نصر، والداخلية تكشف التفاصيل

رابطة اللاعبين المحترفين تمنح محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يصل حفل رابطة المحترفين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (فيديو)

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة ورعدية واضطراب الملاحة بخليج السويس والبحر الأحمر

آخر تطورات أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء في البنك المركزي

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المستشفى في المنام وعلاقتها بمواجهة صعوبات صحية

ما حكم الشرع فى الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أحاديث لا تصح في شهر ربيع الأول

المزيد
الجريدة الرسمية
ads