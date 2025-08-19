هشام نصر عن سحب أرض الزمالك بأكتوبر: تسلمنا قرار مد التخصيص حتى 2026 منذ أسبوع

قال هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، إن جماهير الزمالك على يقين بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيحل مشكلة أرض نادي الزمالك، لإيمانه بأهمية الرياضة.

سحب أرض نادي الزمالك



وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية "صدى البلد": "الدولة المصرية منحت نادي الزمالك موافقات على تغيير الاشتراطات البنائية لأرض نادي الزمالك، وتم سداد مبلغ 40 مليون جنيه كدفعة مقدمة من أجل موافقات لتغيير الاشتراطات البنائية لأرض نادي الزمالك، من أصل 800 مليون جنيه".



وأوضح أنه " تم التعاقد مع أحدى الجهات المختصة التي تتولى، عملية تطوير نادي الزمالك"، مضيفا: " نادي الزمالك مبيعملش حاجة مستخبية، ومعنا كل المستندات بموافقات هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان من أجل أرض نادي الزمالك، وتعاقدنا مع بعض البنوك من أجل الاستثمار فى أرض نادي الزمالك".

وتابع: " الأسبوع الماضي تسلمنا قرار مد تخصيص أرض نادي الزمالك حتى عام 2026"، لافتا:" تلقيت خبر من المهندسين فى موقع أرض نادي الزمالك بسحب جهاز حدائق أكتوبر الأرض".



سحب أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أصدر بيانا رسميا بشأن أزمة سحب أرض النادي في 6 أكتوبر.

بيان الزمالك

وجاء بيان الزمالك كالتالي:

يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أنه في حالة انعقاد دائم ومستمر لبحث الأمر الخاص بقيام جهاز حدائق أكتوبر بسحب أرض نادي الزمالك الجديد، رغم حصول النادي على كافة التراخيص والتصاريح اللازمة لأعمال البناء والتشييد، والتي تثبت صحة موقفه.

ويشدد مجلس إدارة الزمالك على أنه جارٍ العمل على قدمٍ وساق ويتم التواصل مع كافة الجهات المعنية والقيام باتخاذ كافة التدابير التي من شأنها الحفاظ على حقوق النادي وأعضاء جمعيته العمومية وجماهيره مع موافاة جماهيره وأعضاء جمعيته العمومية بالتطورات أولًا بأول، والتأكيد بأن مجلس إدارة نادي الزمالك غير مسؤول عن أي تصريحات تتعلق بالأمر تُنشر أو تتداول خارج المنصات الرسمية الصادرة عن النادي.



ويناشد مجلس إدارة النادي جماهير النادي الوفية بعدم الالتفات لأي أخبار تُنشر خارج المنصات الرسمية للنادي، والتي تهدف لنشر معلومات مغلوطة لبث الفتنة بين صفوف جماهيره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.