نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم: وجوده أساسي بحياتي (فيديو)

نانسي عجرم، فيتو
نانسي عجرم، فيتو

أكدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، أنها تحب أن تشارك راغب علامة في حفلاته، قائلة إنها تحب أن تغني أغانيه.

 

نانسي عجرم تتحدث عن زوجها 

وأضافت نانسي عجرم خلال لقائها مع شاشة mtv اللبنانية، أنها أدركت بالفعل ماذا تريد وماذا يريد الجمهور منها من الناحية الفنية.


كما تحدث نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم قائلة: “بتمني إن ولادي يتزوجو حد مثله مؤكدة أن زوجها وجوده أساسي بحياتها”.

وأكدت نانسي خلال لقائها مع شاشة mtv اللبنانية: أنها تستعد لطرح فيديو كليب جديد بعد ألبوم نانسي 11.

وأحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفل غنائي كبير في منتجع Le close de Faqra، بمنطقة فقرا اللبنانية وسط حضور جماهيري كبير.
وظهرت “نانسي” بفستان لامع خطف الأنظار وقدمت عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

