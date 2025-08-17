بفستان لامع، نانسي عجرم تتألق بحفلها في لبنان (فيديو)

أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفل غنائي كبير في منتجع Le close de Faqra، بمنطقة فقرا اللبنانية وسط حضور جماهيري كبير.

حفل نانسي عجرم وراغب علامة في لبنان

وظهرت “نانسي” بفستان لامع خطف الأنظار وقدمت عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وتألقت نانسي عجرم، بغنائها أغنية بتبكي عنيا بطريقة مؤثرة وتفاعل معها الحضور.

وسبق نانسي عجرم الفنان راغب علامة الذي أحيا حفله الغنائي الضخم، في منتجع Le close de Faqra، بمنطقة فقرا اللبنانية.

راغب علامة يرقص مع معجبة على المسرح



وخلال الحفل ظهر راغب علامة على المسرح وهو يرقص مع معجبة بطريقة مثيرة على أنغام أغنية “بيروت ولا روما”، وقام باحتضانها، وذلك بعد الجدل الذي أثير بعد حفله الأخير في الساحل الشمالي، بسبب تقبيله لمعجبه وقرار إيقافه من نقابة المهن الموسيقية في مصر.

وطرحت نانسي عجرم مؤخرا ألبومها الجديد “نانسي 11” ويضم الألبوم 11 أغنية كالآتي: بدي أقول بحبك، يا قلبو، لغة الحب، جاني بالليل، على علمي، أنا هفضل أغني، انسى، غيرانين، طراوة، أنا تبعني، يا سيدي يا سيدي.

وأحيت مؤخرا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا كبيرا ضمن مهرجان موازين في دورته الـ 20 وسط حضور جماهيري كبير.

واستقبل الجمهور المغربي نانسي عجرم استقبالا خاصا بالهتافات والتصفيق فور صعودها إلى المسرح، وقدمت عدد كبير من أغانيها والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

