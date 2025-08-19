حكاية بتوقيت 2028 الحلقة 4، طلاق مازن وداليدا

شهدت حكاية بتوقيت 2028 الحلقة 4، وهي ثاني حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، مواجهة داليدا (هنادي مهنا) لزوجها مازن (أحمد جمال سعيد)، بعدما صارحها بحقيقة علاقته بياسمين (نانسي هلال)، لكنها ترفض تصديقه وتنهار بالبكاء أمام والدتها معتقدة أنها تعرضت للخيانة من أقرب الناس إليها.

وبينما تحاول والدتها تهدئتها، يتدخل شريف (يوسف عثمان) ليؤكد لها صدق مازن، وهو ما يصدم داليدا التي اكتشفت أنها ظلمت زوجها وصديقتها.

وتذهب داليدا للاعتذار لياسمين، لكن الأخيرة ترفض مسامحتها وتطردها من المنزل، بعدما أكدت لها أنها دمرت حياتها وسمعتها وتسببت في ترك خطيبها لها، وحينما عندما حاولت داليدا استرضاء مازن في مكتبه، باكية ومتمسكة به، لكنه فاجأها بقرار صادم حيث قرر أن يطلقها، ليرحل تاركًا إياها مدمرة نفسيًا.

بعد مرور ثلاثة أشهر، تسعى ياسمين للابتعاد وتفكر في ترك العمل، بينما يحاول مازن إقناعها بالبقاء، في حين يحاول شريف إخراج داليدا من أزمتها ويشجعها على العودة إلى حياتها.

وخلال الحلقة يتقارب مازن مع ياسمين، بينما يحدث تقارب بين داليدا وشريف، ويظل شريف إلى جوار داليدا يساندها بحب.

حكاية بتوقيت 2028

"بتوقيت 2028" هي ثاني حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، بعد حكاية "فلاش باك"، ومن تأليف نسمة سمير، وإخراج خالد سعيد، وإنتاج العمل شركة "k media" كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويُعرض مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" حصريًا عبر منصتي "واتش إت" و"شاهد VIP" بالإضافة لقنوات dmc، حيث يعتمد على صيغة الحكايات المنفصلة المتصلة، ليقدم في كل حكاية قصة جديدة بأبطال مختلفين.

