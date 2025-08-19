الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حكاية بتوقيت 2028 الحلقة 4، طلاق مازن وداليدا

أبطال بتوقيت 2028،
أبطال بتوقيت 2028، فيتو

شهدت حكاية بتوقيت 2028 الحلقة 4، وهي ثاني حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، مواجهة داليدا (هنادي مهنا) لزوجها مازن (أحمد جمال سعيد)، بعدما صارحها بحقيقة علاقته بياسمين (نانسي هلال)، لكنها ترفض تصديقه وتنهار بالبكاء أمام والدتها معتقدة أنها تعرضت للخيانة من أقرب الناس إليها.  

وبينما تحاول والدتها تهدئتها، يتدخل شريف (يوسف عثمان) ليؤكد لها صدق مازن، وهو ما يصدم داليدا التي اكتشفت أنها ظلمت زوجها وصديقتها. 

وتذهب داليدا للاعتذار لياسمين، لكن الأخيرة ترفض مسامحتها وتطردها من المنزل، بعدما أكدت لها أنها دمرت حياتها وسمعتها وتسببت في ترك خطيبها لها، وحينما عندما حاولت داليدا استرضاء مازن في مكتبه، باكية ومتمسكة به، لكنه فاجأها بقرار صادم حيث قرر أن يطلقها، ليرحل تاركًا إياها مدمرة نفسيًا.  

بعد مرور ثلاثة أشهر، تسعى ياسمين للابتعاد وتفكر في ترك العمل، بينما يحاول مازن إقناعها بالبقاء، في حين يحاول شريف إخراج داليدا من أزمتها ويشجعها على العودة إلى حياتها.

وخلال الحلقة يتقارب مازن مع ياسمين، بينما يحدث تقارب بين داليدا وشريف، ويظل شريف إلى جوار داليدا يساندها بحب.

حكاية بتوقيت 2028

"بتوقيت 2028" هي ثاني حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، بعد حكاية "فلاش باك"، ومن تأليف نسمة سمير، وإخراج خالد سعيد، وإنتاج العمل شركة "k media" كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.  

ويُعرض مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" حصريًا عبر منصتي "واتش إت" و"شاهد VIP" بالإضافة لقنوات dmc، حيث يعتمد على صيغة الحكايات المنفصلة المتصلة، ليقدم في كل حكاية قصة جديدة بأبطال مختلفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حكاية بتوقيت 2028 الحلقة 4 أحمد جمال سعيد هنادى مهنا حكاية بتوقيت 2028 ما تراه ليس كما يبدو مسلسل ما تراه ليس كما يبدو نانسي هلال يوسف عثمان

مواد متعلقة

يعرض قريبا، تعرف على قصة وأبطال مسلسل أزمة ثقة

ياسمين في حكاية بتوقيت 2028، معلومات لا تعرفها عن نانسي هلال

حكاية بتوقيت 2028 الحلقة 3، داليدا تواجه زوجها بشكوكها ومازن يكشف سر علاقته بياسمين

في “فلاش باك” و“بتوقيت 2028”، الزمن بطل خفي في حكايات "ما تراه ليس كما يبدو”

الأكثر قراءة

رسالة قوية من علاء مبارك لـ إبراهيم عيسي بشأن والده تثير الجدل

واقعة فتاة الواحات تتكرر في مدينة نصر، والداخلية تكشف التفاصيل

مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة نقل وميني باص بطريق الأوتوستراد (صور)

وفاة لاعب الزمالك السابق في ظروف غامضة

طلاب الجامعة العربية المفتوحة يستغيثون من زيادة المصروفات الدراسية

"حصلنا على تراخيص البناء"، بيان رسمي من الزمالك بعد أزمة سحب أرض النادي في 6 أكتوبر

مكتب نتنياهو عن صفقة غزة: قبول الصفقة مقابل الإفراج عن جميع الأسرى

أول تحرك رسمي من الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع فى الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أحاديث لا تصح في شهر ربيع الأول

هل ينقطع بر الوالدين بوفاتهما؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads