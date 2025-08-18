حكاية بتوقيت 2028 الحلقة 3، داليدا تواجه زوجها بشكوكها ومازن يكشف سر علاقته بياسمين

شهدت حكاية "بتوقيت 2028" الحلقة 3، ثاني حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، اكتشاف ياسمين (نانسي هلال) لوجود "حظاظة" بحوزة شريف (يوسف عثمان) مكتوب عليها اسم داليدا (هنادي مهنا)، ما أوحى لها بوجود حب قديم بينه وبين زوج صديقتها.

المواجهة بينهما انتهت بطلب ياسمين منه مغادرة الشركة، في حين حاول هو تبرير موقفه بأنه كان حبًا قديمًا قبل زواج داليدا من مازن (أحمد جمال سعيد).

الأحداث تصاعدت داخل الشركة، حيث أعلن شريف فجأة عن حصوله على عرض للسفر للخارج لاستكمال دراسة الإخراج، وهو القرار الذي أثار تساؤلات داليدا ومازن وياسمين، وحاول مازن معرفة سر قرار شريف وكذلك داليدا.

وعلى الجانب الآخر، شعرت داليدا بالشك في مازن بعدما استمعت بالصدفة لجملة مريبة في حديث له مع ياسمين أوحت لها بأنهما يخفون سرًا عنها.

اللحظة الأكثر صدمة جاءت مع تجمع الأصدقاء معا في فيلا المزرعة، حيث عرض أمام الجميع مقاطع فيديو لمازن وياسمين داخل الشركة، لتتهمهما داليدا علنًا بالخيانة.

الموقف انتهى بمواجهة حادة، ترك فيها خطيب ياسمين (رامز) خاتم الخطوبة ورحل غاضبًا، بينما اتهم مازن زوجته بالجنون وحاجتها للعلاج النفسي، لكن المفاجأة الكبرى تكشفت لاحقًا، حين واجهت داليدا زوجها بما رأت، ليكشف لها عبر مشهد "فلاش باك" أن السر الذي أخفوه عنها هو مرض والدة ياسمين بالسرطان، ولكن داليدا رفضت تصديق الحقيقة وأصرت أنها سافرت بالزمن ورأت خيانته بعينيها وأصرّت على اتهامه بالخيانة.

حكاية بتوقيت 2028

"بتوقيت 2028" هي ثاني الحكايات بعد حكاية "فلاش باك"، ومن تأليف نسمة سمير، وإخراج خالد سعيد، وإنتاج العمل شركة "k media" كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويُعرض مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" حصريًا عبر منصتي "واتش إت" و"شاهد VIP" بالإضافة لقنوات dmc، حيث يعتمد على صيغة الحكايات المنفصلة المتصلة، ليقدم في كل حكاية قصة جديدة بأبطال مختلفين.

