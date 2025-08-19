ياسمين في حكاية بتوقيت 2028، معلومات لا تعرفها عن نانسي هلال

لفتت الفنانة الشابة نانسي هلال الأنظار في أحدث ظهور لها ضمن أحداث حكاية بتوقيت 2028، وهي إحدى قصص مسلسل ما تراه ليس كما يبدو من خلال شخصية ياسمين.

وقدمت نانسي دورًا رئيسيًّا، فهي ياسمين، الصديقة المقربة لداليدا (هنادي مهنا) ومصورة البودكاست الذي تقدمه داليدا ويحقق نجاحًا واسعًا، وحينما تسافر داليدا بالصدفة عبر الزمن إلى المستقبل تجد زوجها يجلس مع ياسمين في منزلها، وبعد عودتها إلى الحاضر، تنهار حياة داليدا بسبب إيمانها بما رأت، ويبدأ الشك في تدمير علاقتها بزوجها وصديقتها معًا.

من نانسي هلال؟

ونانسي هلال هي ممثلة مصرية من مواليد 13 يونيو 1999 في محافظة القاهرة، ودرست في كلية الإعلام، قسم الإذاعة والتليفزيون بجامعة مصر الدولية، وفي سن الثامنة عشرة، تُوجت بلقب ملكة جمال مصر للمراهقات Miss Teen Egypt 2017.

بدأت نانسي مشوارها من خلال المسرح الجامعي، كما ظهرت في عدد من الإعلانات وعروض الأزياء، قبل أن تخوض تجربة العمل كمساعد مخرج، التحقت كذلك بعدة ورش تمثيل طورت من خلالها موهبتها التمثيلية.

كانت بداية نانسي مع عالم الفن من خلال مسلسل ستات بيت المعادي عام 2021 مع المخرج محمد سلامة، والانطلاقة الحقيقية لها كانت من خلال مسلسل راجعين يا هوى عام 2022 من خلال شخصية نهال، وشاركت في العام الماضي مسلسل بقينا اتنين بدور ريم، كما شاركت في فيلم سكر: سبعبع وحبوب الخرزيز.

ومن خلال مسلسل ما تراه ليس كما يبدو الذي يعرض الآن تثبت نانسي هلال بخطواتها المتدرجة أنها من أبرز الوجوه الشابة الواعدة.

حكاية بتوقيت 2028

"بتوقيت 2028" هي ثاني الحكايات بعد حكاية "فلاش باك"، ومن تأليف نسمة سمير، وإخراج خالد سعيد، وإنتاج العمل شركة "k media" كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويُعرض مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" حصريًا عبر منصتي "واتش إت" و"شاهد VIP" بالإضافة لقنوات dmc، حيث يعتمد على صيغة الحكايات المنفصلة المتصلة، ليقدم في كل حكاية قصة جديدة بأبطال مختلفين.

