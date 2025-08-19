الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ياسمين في حكاية بتوقيت 2028، معلومات لا تعرفها عن نانسي هلال

نانسي هلال، فيتو
نانسي هلال، فيتو

لفتت الفنانة الشابة نانسي هلال الأنظار في أحدث ظهور لها ضمن أحداث حكاية بتوقيت 2028، وهي إحدى قصص مسلسل ما تراه ليس كما يبدو من خلال شخصية ياسمين.

وقدمت نانسي دورًا رئيسيًّا، فهي ياسمين، الصديقة المقربة لداليدا (هنادي مهنا) ومصورة البودكاست الذي تقدمه داليدا ويحقق نجاحًا واسعًا، وحينما تسافر داليدا بالصدفة عبر الزمن إلى المستقبل تجد زوجها يجلس مع ياسمين في منزلها، وبعد عودتها إلى الحاضر، تنهار حياة داليدا بسبب إيمانها بما رأت، ويبدأ الشك في تدمير علاقتها بزوجها وصديقتها معًا. 

من نانسي هلال؟  

ونانسي هلال هي ممثلة مصرية من مواليد 13 يونيو 1999 في محافظة القاهرة، ودرست في كلية الإعلام، قسم الإذاعة والتليفزيون بجامعة مصر الدولية، وفي سن الثامنة عشرة، تُوجت بلقب ملكة جمال مصر للمراهقات Miss Teen Egypt 2017.  

بدأت نانسي مشوارها من خلال المسرح الجامعي، كما ظهرت في عدد من الإعلانات وعروض الأزياء، قبل أن تخوض تجربة العمل كمساعد مخرج، التحقت كذلك بعدة ورش تمثيل طورت من خلالها موهبتها التمثيلية.  

كانت بداية نانسي مع عالم الفن من خلال  مسلسل ستات بيت المعادي عام 2021 مع المخرج محمد سلامة، والانطلاقة الحقيقية لها كانت من خلال مسلسل راجعين يا هوى عام 2022 من خلال شخصية نهال، وشاركت في العام الماضي مسلسل بقينا اتنين بدور ريم، كما شاركت في فيلم سكر: سبعبع وحبوب الخرزيز.

ومن خلال مسلسل ما تراه ليس كما يبدو الذي يعرض الآن تثبت نانسي هلال بخطواتها المتدرجة أنها من أبرز الوجوه الشابة الواعدة.

 

حكاية بتوقيت 2028

"بتوقيت 2028" هي ثاني الحكايات بعد حكاية "فلاش باك"، ومن تأليف نسمة سمير، وإخراج خالد سعيد، وإنتاج العمل شركة "k media" كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.  

ويُعرض مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" حصريًا عبر منصتي "واتش إت" و"شاهد VIP" بالإضافة لقنوات dmc، حيث يعتمد على صيغة الحكايات المنفصلة المتصلة، ليقدم في كل حكاية قصة جديدة بأبطال مختلفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المخرج محمد سلامة بيت المعادي بقينا اتنين حكاية بتوقيت 2028 ستات بيت المعادي ما تراه ليس كما يبدو مسلسل ما تراه ليس كما يبدو نانسي هلال

مواد متعلقة

انطلاق عرض مسلسل سلمى الليلة

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

الصدمة تسيطر على الوسط الفني بعد رحيل مدير التصوير تيمور تيمور

أبرز أعمال مدير التصوير الراحل تيمور تيمور

الأكثر قراءة

بداية باهتة وإصابة قد تنهي مسيرته، بيان من الصفاقسي التونسي بشأن إصابة علي معلول

حيلة شيطانية باسم "الحب"، كشف لغز العثور على سيدة مصابة بـ 30 طعنة وسط الزراعات بالدقهلية

سعر السمك اليوم، انخفاض 20 جنيها في البلطي و40 بالماكريل وارتفاع 4 أصناف منها البوري

إيمي طلعت زكريا: أحمد فهمي سدد ديون بابا للضرائب ونجم شهير صدمنا برده عندما لجأنا إليه (فيديو)

أول تعليق من صاحب المزرعة الليبي والعامل المصري على فيديو الأسد (فيديو)

أعطته جرعة قاتلة، اعترافات صادمة لـ"ملكة الكيتامين" عن وفاة نجم مسلسل "فريندز"

سعر الفاكهة اليوم الثلاثاء، ارتفاع العنب والغلاء "يجمد" 5 أصناف على مائدة المصريين

بعد أمريكا ووفيات فرنسا، كارثة الجبن الطري تنتقل إلى 4 دول أوروبية

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads