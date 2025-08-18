في “فلاش باك” و“بتوقيت 2028”، الزمن بطل خفي في حكايات "ما تراه ليس كما يبدو”

منذ عرض أولى حكايات مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”، بدا واضحًا أن الزمن ليس مجرد خلفية للأحداث، بل هو المحرك الأساسي والدافع الأول لكل ما يحدث في الحكايتين فلاش باك وبتوقيت 2028، كلا الاسمين يرتبطان مباشرة بالزمن، الأولى تعود إلى الماضي، والثانية تشير إلى المستقبل، وكأن المسلسل يعلن منذ البداية أن اللعب على محور الزمن سيكون مفتاح كشف الأسرار وفهم الشخصيات.

رأس السنة.. الشرارة الأولى

اللافت أن الحكايتين معًا تنطلقان من ليلة رأس السنة، بما تحمله هذه الليلة من رمزية البداية والنهاية، ففي “فلاش باك”، تصبح ليلة رأس السنة لحظة فاصلة في حياة زياد (أحمد خالد صالح)، إذ يُقتل فيها حبه الأكبر وزوجته مريم (مريم الجندي)، وبعد عامين من الحادثة، يتمنى زياد لو يعود ليرى زوجته من جديد، فتتحقق أمنيته بشكل خارق ليلة رأس السنة أيضا، ليكتشف حقائق غامضة عن الماضي تغير مسار مستقبله.

وفي “بتوقيت 2028”، ليلة رأس السنة أيضًا تحمل معنى خاصًا، فهي ذكرى زواج داليدا (هنادي مهنا) ومازن (أحمد جمال سعيد)، لكن بدلًا من استقبال عام 2026، تجد داليدا نفسها في ممر زمني غامض، لتقفز مباشرة إلى 2028، حيث تكتشف خيانة زوجها وأقرب صديقاتها، ثم تعود من هذا المستقبل لرأس عام 2026 تدفعها لمحاولة تصحيح مسار حياتها.

زمنان مختلفان في الحكايتين

كما أن كلا الحكايتين تعتمدان على وجود زمنين مختلفين يتقاطعان، ففي “فلاش باك”، زياد يعيش في الحاضر (2024)، بينما تأتيه إشارات من الماضي (2018) عبر تواصل غامض مع زوجته مريم عبر “الماسنجر”، أما في “بتوقيت 2028”، فإن داليدا تبدأ في الحاضر (2026)، لكنها تقفز إلى المستقبل (2028)، قبل أن تعود للوراء لتعيد صياغة حياتها.

هنا يصبح الزمن ليس مجرد تسلسل أحداث، بل أداة للكشف، فالحقيقة لا تنكشف إلا عندما يُفتح باب الماضي أو يُخترق المستقبل، فالزمن يكشف المستور، حيث أن زياد لا يعرف حقيقة زوجته إلا بعد أن يخترق الماضي، وداليدا لا تدرك خيانة من حولها إلا عندما ترى ما سيحدث في المستقبل.

بهذا المعنى، الزمن في “ما تراه ليس كما يبدو” ليس مجرد إطار، بل هو بطل خفي يساعد الشخصيات على رؤية ما لم يكن مرئيًا، وعلى مواجهة صدماتهم وتغيير مصائرهم، حيث أن المسلسل نجح في تقديم الزمن كقوة درامية كبرى، تجعل المشاهد دائمًا في حالة ترقب لما يمكن أن يحدث لو تغيرت عقارب الساعة قليلًا.

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو يعتمد أسلوب الحكايات المنفصلة، حيث يضم سبع قصص مختلفة تمتد كل منها على خمس حلقات، لتمنح المشاهد تجربة متنوعة ومليئة بالمفاجآت.

والعمل يعرض على منصة Watch It يوميا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر.

كما يعرض مسلسل ما تراه ليس كما يبدو من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء على منصة شاهد وفي التوقيت ذاته على قناة DMC.

وحكاية بتوقيت 2028 بطولة عدد من النجوم أبرزهم هنادي مهنا، أحمد جمال سعيد، يوسف عثمان، نانسي هلال، ومن تأليف نسمة سمير وإخراج خالد سعيد.

أما حكاية "فلاش باك" فإنها من بطولة أحمد خالد صالح ومريم الجندي ومن تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، ومن إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

