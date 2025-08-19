يعرض قريبا، تعرف على قصة وأبطال مسلسل أزمة ثقة

تستعد قناة ON لعرض عمل درامي جديد بصورة حصرية على شاشتها وهو مسلسل أزمة ثقة، الذي يشارك فيه نخبة من النجوم في مقدمتهم الفنانة نجلاء بدر والفنان هاني عادل.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل أزمة ثقة

ومن المقرر انطلاق عرض مسلسل أزمة ثقة إبتداء من يوم الأحد المقبل الموافق 24 أغسطس 2025، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

والمسلسل ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث إنه مكون من 15 حلقة فقط، وتدور أحداثه في أجواء من الإثارة والتشويق، حيث تنطلق القصة بتورط عدد من الأبطال في جريمة قتل وتتوالى بعدها سلسلة من الأحداث المعقدة التي يحركها المال والصراعات العائلية.

وفيما يخص أبطال مسلسل أزمة ثقة، فإن العمل يشارك في بطولته إلى جانب نجلاء بدر وهاني عادل، كل من: ملك أحمد زاهر، تامر فرج، إيهاب فهمي، منة فضالي، هاجر الشرنوبي، وآخرون، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج وائل عبد الحميد.

وكانت قناة ON قد طرحت مؤخرًا البرومو الرسمي للمسلسل استعدادًا لعرضه، حيث تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو الترويجي الذي كشف عن أجواء مليئة بالتشويق والإثارة.

