في اليوم العالمي لسرطان البنكرياس، أهم أعراض المرض وطرق الوقاية منه

تحيي دول العالم اليوم ٢١ نوفمبر اليوم العالمي لسرطان البنكرياس، للتوعية بالمرض وخطورته وطرق الإصابة به وأهم أعراضه.

اليوم العالمي لسرطان البنكرياس

وقالت هيئة الدواء المصرية في اليوم العالمي لسرطان البنكرياس إن أهم أعراضه تشمل:



١-ألم في البطن وينتشر للجانبين أو الظهر.​

٢-عسر الهضم، قيء وغثيان.​

٣-فقدان الشهية والوزن.​

٤-تحول بياض العينين والجلد للون الأصفر. ​

٥-براز فاتح اللون وبول داكن اللون.​

٦-حكة.​

٧-تعب أو ضعف.​

٨-ألم وتورم في الذراع أو الساق.​

ونصحت بأهمية إبلاغ الطبيب في حالة ظهور الأعراض لإجراء الفحوصات اللازمة.​

ووجهت نصائح لتقليل الإصابة بمرض سرطان البنكرياس منها:

١- تجنب التدخين والكحول

٢-تناول الفواكه والخضروات

٣-تقليل من تناول اللحوم المصنعة واللحوم الحمراء والسكريات

٤-الحفاظ على الوزن الصحي

والبنكرياس من أعضاء الجسم المهمة التي تساعد في عملية الهضم وإنتاج هرمونات تساعد على التحكم في نسبة السكر بالدم، ويمكن أن يصاب البنكرياس بأورام سرطانية وتنتشر في جميع أعضاء الجسم.

وقال الدكتور محمد فتحي أستاذ جراحة وزراعة الكبد: إن أورام البنكرياس معظمها خبيثة فالحميدة منها قليلة للغاية ولهذا تعد خطيرة ويجب التعامل معها في أسرع وقت.

أعراض الإصابة بأورام البنكرياس

واكد ضرورة الإسراع إلى الطبيب فور الشعور بأعراض أورام البنكرياس، وهذا لخطورتها الشديدة وصعوبة التعامل معها كلما مر الوقت، وتكون أعراض أورام البنكرياس كالآتي:





ألم في منطقة البطن تحت القفص الصدري ويشعر به بالظهر.

انخفاض واضح في الوزن.

الإصابة بـمرض السكري.

عملية استئصال أورام البنكرياس

وأكد أستاذ جراحة الكبد أن ورم البنكرياس من الأمراض العنيفة التي تحتاج الى سرعة التشخيص والعلاج لأن البنكرياس يقع بمكان دقيق للغاية، ويحيط به العديد من الشرايين والأوردة، وإذا زاد حجم الورم يصبح من الصعب للغاية التعامل مع الورم وفي بعض الأحيان مستحيل إجراء أي عملية ولكن عند سرعة التشخيص يمكن إزالته بالكامل.

وأضاف طبيب الكبد أن عملية إزالة أورام البنكرياس تعد من العملية الكبيرة، حيث يضطر الطبيب إلى إزالة العديد من الأجزاء من البنكرياس مع الورم وإعادة توصيلها مرة أخرى، ولكن نسب الشفاء تعد جيدة رغم ذلك.

وشدد على ضرورة المتابعة الدورية وبشكل منتظم، وهذا لأن أورام البنكرياس من الأورام عالية النسبة في الارتجاع.

الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

كانت وزارة الصحة قد أطلقت مبادرة جديدة لسرطان الكبد انضمت لمبادرات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، والتي تشمل مبادرة "دعم صحة المرأة"، للكشف المبكر عن سرطان الثدي، كما تعتزم الوزارة إضافة برامج جديدة للكشف المنتظم وعلاج سرطان الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم.

واتخذت وزارة الصحة خطوات جادة لمواجهة مرض "سرطان الكبد" والقضاء عليه من خلال خطوات بدأت في عام ٢٠١٩ تمثلت في "برنامج متابعة التليف الكبدي والكشف المبكر عن أورام الكبد" والذي يهدف إلى تقديم خدمات المتابعة الطبية المستمرة لمرضى التليف الكبدي وتقديم الخدمات العلاجية لمن يثبت إصابته بسرطان الكبد.

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